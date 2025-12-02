Nakon što je predstavljen ChatGPT, velikim tehnološkim kompanijama bilo je jasno kakav je potencijal AI-a koji će pokrenuti potpuno novo razdoblje za industriju. U Googleu su održani hitni noćni sastanci koji su okupili i osnivače tvrtke kako bi razgovarali o promjenama koje su nužne, Meta je stavila u drugi plan svoj metaverzum i fokus stavila na AI, dok su u Microsoftu bili zadovoljni s ranijom investicijom u OpenAI, iako i sami razvijaju svoje AI alate.

Jedna kompanija kojoj je AI ipak ostala u drugom planu bio je - Apple.

Čini se kako je Tim Cook bio previše fokusiran na razvoj uređaja za proširenu i virtualnu stvarnost (koji se pokazao priličnim debaklom), da bi se posvetio umjetnoj inteligenciji.

Najavili novitete koje nisu isporučili

Kada su vidjeli u kojem smjeru situacija ide, ubacili su u brzinu više te najavili Apple Intelligence i promjene u svojoj glasovnoj asistentici Siri koja je trebala dobiti brojne nove mogućnosti zahvaljujući AI-u. No ono što su najavili, nisu na vrijeme isporučili.

Podsjetimo, sažeci Appleove inteligencije prikazivali su lažne vijesti, zbog čega je kompanija stopirala tu opciju, dok je unaprijeđena Siri odgođena za 2026. i pitanje je hoće li kompanija ponovno probiti rokove i odgoditi njeno lansiranje.

Apple sada pokušava ispraviti stvar te postati značajniji igrač na ovom tržištu. Tijekom ljeta tako su objavili kako će povećati ulaganja u umjetnu inteligenciju, a potpisali su i ugovor s OpenAI-jem o integraciji ChatGPT-a u neke od svojih proizvoda.

Iz ove tvrtke sada su objavili kako će njihov dosadašnji šef razvoja umjetne inteligencije odstupiti s te pozicije. John Giannandrea u Appleu je još od 2018. godine te je na poziciji starijeg potpredsjednika odgovarao direktno CEO-u Timu Cooku. U Appleu će ostati do sljedećeg proljeća kao savjetnik, a nakon toga ide u mirovinu.

Zanimljivo je ime koje će ga zamijeniti. Riječ je o Amaru Subramanyji, stručnjaku za umjetnu inteligenciju koji je prije radio u Googleovom odjelu DeepMind iz kojeg je prešao u Microsoft.

Subramanya će preuzeti ulogu potpredsjednika za AI i odgovarat će šefu softverskog odjela Craigu Federighiju. On će voditi timove koji rade na Appleovim temeljnim modelima, istraživanju i sigurnosti umjetne inteligencije. Ostale timove koji su prije bili pod palicom Giannandree, sada će nadzirati operativni direktor Sabih Khan i šefa usluga Eddy Cue.

Izvor: CNBC