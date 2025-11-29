Pametni telefoni postali su uređaj bez kojeg je mnogima nezamislivo provesti samo jedan sat, a pogotovo cijeli dan, a osim mobitela, danas više ne izlazimo iz kuće i bez pametnih satova. Sljedeći takav uređaj koji bi mogao postati neizostavan gadget mogao bi biti - pametni prsten.

Iako je svoj prsten predstavio i npr. Samsung, kompanija koja je najpoznatija po takvim uređajima je svakako Oura, prvenstveno jer ih koriste brojni sportaši i poznate osobe. Ourin prsten prati aktivnosti i kretanje korisnika te daje uvid u analizu takvih podataka - npr. o kvalitetni sna, treningu, odmoru i slično.

No kako je u jednom nedavnom intervjuu komentirao izvršni direktor tvrtke Tom Hale, njihovi su planovi puno veći i već rade na novim opcijama za svoj prsten. Dok će to i dalje biti uređaj za praćenje dnevnih aktivnosti, zdravlja i kondicije, u nekoj budućnosti Ourin prsten mogao bi zamijeniti stvari bez kojih nikad ne napuštamo kuću - ključeve, osobne dokumente i novčanik.

Digitalni identitet i plaćanje

Za Business Insider tako je najavio kako Oura želi ući u potpuno novo područje - digitalnog identiteta i plaćanja.

Iako mnogi odavno više ne koriste gotovinu, a i ne vade kartice jer plaćaju mobitelom ili satom, Ouora u svoje uređaje namjerava implementirati opciju plaćanja tako da više neće biti potrebe niti za vađenjem mobitela iz džepa - sve što će biti potrebno jest prisloniti prsten na terminal za plaćanje.

Na vratima koje se koriste pametne brave taj bi prsten mogao otključati vrata, a npr. mogao bi se koristiti i za pristup poslovnim objektima za koji su danas potrebne kartice i posebni senzori ili samo za pristup posebnim prostorijama u takvim zgradama. Također, mogao bi se koristiti i kao ključ za pristup poslovnim računalima.

Hale kaže kako je njihov prsten već sada biometrijski uređaj koji zna svog vlasnika tako da nema prepreka da se koristi za sigurnu identifikaciju.

Kada bi njihov prsten mogli koristiti za navedene slučajeve još nije poznato jer su pred kompanijom različiti izazovi, prvenstveno oko ugradnje NFC čipa u tako mali uređaj. Naime, u takvim situacijama mogući su problemi sa signalnom, pri čemu koža na prstu može dodatno prigušiti signal.

Inače, vrijednost ove tvrtke, nakon nedavnog prikupljanja 900 milijuna dolara, porasla je na 11 milijardi, a posljednju investiciju namjeravaju iskoristiti za daljnje međunarodno širenje.

