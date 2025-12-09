Nakon jednogodišnje pauze, jedan od najpoznatijih domaćih humanitarnih gaming projekata vraća se u svom punom 12-satnom izdanju. Streamatron, livestream maraton Good Game Globala, održat će se 11. prosinca od 10 do 22 sata na Twitch kanalu GoodGameGlobal.

Kao i svake godine, projekt zadržava svoj isključivo humanitarni karakter. Ovogodišnji partner je udruga Veliko Srce Malom Srcu, jedna od najdugovječnijih humanitarnih udruga u Hrvatskoj, koja pruža podršku djeci sa srčanim bolestima i njihovim obiteljima. Sve donacije prikupljene tijekom prijenosa bit će u cijelosti namijenjene njihovom radu.

Program je podijeljen u 12 jednosatnih segmenata – od gaming sesija, zabavnih izazova i posebnih formata do dijelova koje vodi Good Game tim. Tijekom dana izmjenjivat će se brojna poznata lica, među njima Mirsad Kadić, Andro "Hey Andro" Anić, Luka Novaković "BiboTV" Bobanac, Renato Erceg, Adrian "Lewa" Popović, Igor Jadan, Noel "reskowatz" Reškovac, Petra "Pepyyy" Kuljiš, Filip "TheSikrt" Dejanović i drugi.

Donatori će imati priliku osvojiti vrijedne nagrade partnera koji podržavaju inicijativu, među kojima su AOC, GNK Dinamo Zagreb, Philips One Blade, Monster Energy, Physioplus, Circuitmess, Volim Ljuto, Tattoo Clinic Zagreb, Hybrid Performance Gym i drugi.

Stream starta 11. prosinca u 10:00. Gledatelji se mogu uključiti, sudjelovati i donirati putem Twitch kanala GoodGameGlobal. Detaljan program dostupan je na službenim društvenim mrežama organizatora.