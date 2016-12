Kamera iz Tesla automobila snimila je situaciju u kojoj je autopilot u ovom vozilu predvidio prometnu nesreću i prije nego što se ona dogodila.

U kratkom videozapisu kojeg je na Twitteru objavio korisnik Hans Noordsij možemo vidjeti nesvakidašnji incident koji se dogodio ovog utorka na nizozemskoj autocesti.

Zahvaljujući alarmu i automatskom kočenju Teslinog autopilota pod nazivom Forward Collision Warning (upozorenje za frontalni sudar), vozač električnog automobila i njegovi putnici ostali su nepovrijeđeni.

Zanimljivo je da je Teslin softver prepoznao potencijal za sudar prije nego što je bilo tko od prisutnih mogao predvidjeti prometnu nesreću. Također, treba napomenuti da je Teslin softver detektirao opasnost u koju je bio uključen automobil koji vozač električnog automobila uopće nije mogao vidjeti.

Tesla Motors nedavno je nadogradio i znatno unaprijedio softver autopilota koji se sada više oslanja na radar, a ne na kamere kako bi predvidio mogući sudar.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

@elonmusk Finally the right one. pic.twitter.com/2fspGMUoWf