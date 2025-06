Terorizam, veliki hakerski napad…? Otkriven uzrok prometnog kaosa u Njemačkoj

Prošli tjedan društvenim mrežama u Njemačkoj proširile su se poruke oko velikih problema u prometu i brojnih zatvorenih autocesta. Poučeni sa situacijom u svijetu u zadnje vrijeme, neki su pretpostavili kako je možda riječ o terorističkom ili hakerskom napadu koji je iz nekog razloga uspio blokirati promet na brojnim cestama oko velikih gradova poput Berlina, Frankfurta, Hamburga i drugih.

Što god da se dogodilo, očigledno je nešto veliko, s obzirom na to da je problem toliko raširen.

Ove su se informacije proširile društvenim mrežama nakon što su mnogi vozači, kada su aktivirali Googleove karte, na njima vidjeli crveni okrugli znak s bijelom crticom, što ukazuje na to da su ceste zatvorene. Kako mnogi više ne koriste Googleove karte samo za snalaženje u novim mjestima, već svakodnevno kako bi pratili promet, odnosno kako bi im Googleova aplikacija pokazala najbrži mogući put s kojim se mogu zaobići trenutačne gužve, oni su poslušali Google i krenuli alternativnim cestama.

To je dovelo do novog problema jer, kako su mnogi automobili krenuli alternativnim putevima, nastale su velike i svakako neočekivane gužve na tim cestovnim pravcima. S obzirom na to da je prošlog tjedna u četvrtak u nekim europskim zemljama bio blagdan, mnogi su taj slobodni dan spojili s petkom i dobili četiri dana odmora tako da je na cestama bilo iznimno prometno, a velikim gužvama i kašnjenju doprinijela je situacija s, kako se činilo, zatvorenim cestama.

Provjerite više izvora

In ganz Deutschland

Chaos bei Google Maps: Dienst zeigt unzählige falsche Sperrungenhttps://t.co/qEfIRrIHx3 — Peter Berger (@leosgeminix) May 29, 2025

No oni koji su ipak htjeli još jednom provjeriti situaciju pa su aktivirali Waze ili Appleove karte, mogli su vidjeti da su sve ceste - otvorene.

Problem, dakle, nije bio u terorizmu ili hakerskom napadu na njemačku prometnu infrastrukturu, već u krivom prikazu na Googleovim kartama.

Iz Googlea kažu kako su, nakon što su ih korisnici upozorili na ovaj problem, s vremenom uklonili netočne oznake na kartama, ali nisu objasnili zašto je došlo do ovog problema. Ne možemo komentirati specifične slučajeve, komentirali su za njemačke medije, uz napomenu kako se informacije za njihove karte prikupljaju iz tri glavna izvora - vanjskih pružatelja usluga, javnih izvora poput prometnih tijela te informacija samih korisnika.

Ova situacija pokazuje kako je, prilikom planiranja putovanja, poželjno pogledati više izvora o stanju u prometu, kako bi izbjegli ovakve i slične probleme, savjetuju na The Guardianu.