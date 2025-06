Nema više čitanja i pisanja svih mailova: Iz Googlea pripremaju radikalno drukčiju novu generaciju emaila

Danas je gotovo nemoguće zamisliti komunikaciju bez korištenja emailova, a pogotovo se to odnosi na poslovnu komunikaciju. No problem, odnosno kako to nazivaju na The Guardianu, “tiranija email inboxa” jest u tome što danas niti ne stignemo otvoriti i pročitati jedan mail, a u inbox već dolaze novi.

Neki od tih mailova su važni, no često su korisnici samo uključeni u komunikaciju drugih osoba pa za jednu-dvije stvari koje su im važne moraju čitati duge poruke i time gubiti dragocjeno vrijeme - tijekom kojeg su mogli čitati i odgovarati na zaista hitne mailove ili nešto konkretno raditi.

AI čita i odgovara na mailove

Dan kada će AI moći parirati ljudskoj inteligenciji sve je bliži: Evo kada bi to moglo biti po Googleovom stručnjaku

Odgovor na pitanje kako riješiti taj problem imaju u - Googleu. Točnije u njihovoj kompaniji za razvoj umjetne inteligencije DeepMind. Kako je tijekom gostovanja na SXSW festivalu u Londonu rekao prvi čovjek DeepMinda Demis Hassabis, oni trenutačno rade na sljedećoj generaciji emaila koja bi trebala riješiti spomenute probleme prenatrpanog inboxa i odgovaranja na brojne poruke koje možda i nisu toliko važne.

Volio bih se riješiti svog emaila. Platio bih tisuće dolara mjesečno da ga se mogu riješiti, objasnio je Hassabis svoj odnos prema tom obliku komunikacije te je ponudio svoje rješenje. Odnosno rješenje koje njegova kompanija radi.

A što onda slijedi? Opća AI mogla bi biti dostupna već za 2-3 godine

Ono je, naravno, bazirano na umjetnoj inteligenciji koja bi trebala prepoznati koji su mailovi od najveće važnosti za korisnike i na koje moraju sami reagirati, a koji su manje važni mailovi. Zanimljivo, spomenuo je čak i kako bi AI mogla odgovoriti na neke od tih mailova u ime korisnika pa čak i donositi neke od lakših odluka u njihovo ime. Dakle, email servis sljedeće generacije trebao bi riješiti problem prenatrpanog inboxa tako da AI odgovora na mailove korisnika pa bi se moglo dogoditi da dobijete odgovor od vašeg nadređenog na neki upit, s uputama što napraviti, a da u biti vaš nadređeni nikada niti ne vidi taj mail.

Za 5 do 10 godina stiže AGI

U teoriji to zvuči zanimljivo, no pitanje je kako će se to pokazati u praksi, odnosno kako možemo biti sigurni da AI neće prikazati neki važan mail, odnosno tko može garantirati da umjetna inteligencija neće donijeti neku lošu odluku. Iako tehnologija napreduje, do sada smo se u više navrata uvjerili kako ova tehnologija nije savršena, da griješi, halucinira i slično.

Šef Nvidije smatra kako bi opća AI mogla biti dostupna kroz 5 godina, no to ovisi o definiciji takve tehnologije

Osim kao pomagač pri čitanju i odgovaranju na mailove, Hassabis vjeruje kako bi jednog dana mogli imati univerzalnog AI asistenta koji će nas jako dobro poznavati i “obogatiti naše živote”, pomažući nam u svakodnevnim poslovima, dajući nam preporuke koje će nam biti zanimljive itd.

Hassabis je, kao i mnogi znanstvenici koji rade na razvoju AI i dobro su upoznati s tom tehnologijom, zabrinut i oko potencijalnih negativnih posljedica koje bi mogle nastati jednom kada nam postane dostupna opća umjetna inteligencija - što bi moglo biti već za pet do deset godina. Zato je pozvao SAD i Kinu da, barem na znanstvenoj razini i sigurnosti, surađuju na razvoju AGI-ja, jer bi od toga na kraju korist moglo imati cijelo čovječanstvo.

Izvor: The Guardian