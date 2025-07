Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente

U Velikoj Britaniji proširen je Akt o online sigurnost koji sada donosi velike promjene oko načina pristupa pornografskim stranicama. Nova pravila napravljena su s ciljem zaštite maloljetnika te zabrane njihova pristupa sadržaju koji bi za njih mogao biti štetan, a prvenstveno je riječ o - pornografskom sadržaju.

Maloljetni Britanci tako više ne bi smjeli posjećivati pornografske stranice, a kako bi se zakon s papira proveo u djelo, te stranice moraju implementirati učinkovit sustav provjere godina. Dakle, nema više jednog klika na kućicu s kojim se potvrđuje da ste stariji od 18 godina, već će svi oni se žele zabaviti i uživati u seksualnom sadržaju prvo morati dokazati svoju punoljetnost.

Na udaru nisu samo pornografske stranice

Prema britanskom regulatornom tijelu Ofcom, ako žele poslovati u Velikoj Britaniji, pornografske stranice morat će uvesti prepoznavanje godina putem procjene starosti na temelju fotografije ili videozapisa lica, zatim putem kreditne kartice, podataka mobilnih operatera, fotografijom osobne iskaznice ili nekog drugog službenog dokumenta. Također, punoljetnost se može potvrditi i putem posebnih digitalnih identifikacijskih novčanika.

Treba naglasiti kako se zakon ne odnosi samo na pornografske stranice. Naime, na Independentu kažu kako takav sustav verifikacije godina trebaju uvesti i druge stranice i servisi na kojima bi se mogao pojaviti sadržaj za odrasle poput npr. X-a ili Reddita. Reddit je već prošlog tjedna implementirao takav sustav verifikacije za određeni sadržaj koji nije namijenjen maloljetnicima.

Nema sumnje da će tako nešto odbiti dobar dioo korisnika koji će biti u strahu da bi se njihovi osobni dokumenti jednom mogli povezati s vrstom sadržaja koji pregledavaju na internetu (a na takvim je stranicama dostupan sadržaj koji zaista nije za svakog).

Velike kazne - uključujući i zatvorske

Kompanijama koje ne implementiraju način provjere starosti posjetitelja stranica za odrasle prijete kazne u visini do 24 milijuna dolara, odnosno do deset posto globalnih prihoda. No osim novčane kazne, ako kompanije nastave s ignoriranjem pravila, njihovim vodećim ljudima prijeti čak i kaznena odgovornost pa bi mogli završiti do 2 godine u zatvoru.

Iako iz Ofcoma kažu kako servisi koji će na pornografskim stranicama pružati uslugu verifikacije godine neće zadržavati podatke korisnika, odnosno posjetitelja stranica, niti će imati uvid o vrsti sadržaja koje Britanci pregledavaju, jasno je kako mnogi neće htjeti riskirati i učitati svoje osobne dokumente ili selfie na npr. PornHub. Umjesto toga, za očekivati je kako će pokušati pronaći nekakva zaobilazna rješenja pa sljedećih dana i tjedana u Velikoj Britaniji možemo očekivati veliki porast popularnosti VPN programa s kojima će ljubitelji pornografije zamaskirati svoju stvarnu lokaciju kako bi neometano mogli pristupati sadržaju za odrasle