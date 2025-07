Stiže GPT-5, evo kakvim riječima je šef OpenAI-ja opisao njegove sposobnosti

OpenAI planira lansirati svoj sljedeći generacijski jezični model, GPT-5, već početkom kolovoza, prema izvorima upoznatima s planovima tvrtke, piše portal The Verge. Taj potez dolazi usred internih promjena i vanjskih pritisaka – osobito onih iz Microsofta, glavnog ulagača i partnera OpenAI-ja.

Altmanova najava

Izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman, nedavno je na platformi X objavio da OpenAI uskoro pušta GPT-5. U podcastu s komičarem Theom Vonom, Altman je opisao trenutak kada je GPT-5 odmah dao točan odgovor na složeno pitanje koje on sam nije razumio. Unio sam ga u model, ovaj GPT-5, i odgovorio je savršeno, rekao je Altman. Taj trenutak ga je natjerao da se osjeća beskorisnim u usporedbi s AI-em. Dodao je da je to za njega bio čudan osjećaj.

Još prije gostovanja u podcastu, GPT-5 je već testiran u zatvorenim krugovima, što je potaknulo špekulacije o njegovoj spremnosti. Izvori za The Verge tvrde da će OpenAI objaviti i mini i nano verzije tog modela, dostupne putem API-ja, dok će standardna verzija biti dostupna preko ChatGPT-a i OpenAI-jeva API-ja.

Altman je ranije GPT-5 nazvao sustavom koji integrira velik dio OpenAI-jeve tehnologije, ističući da će sadržavati napredne sposobnosti zaključivanja modela o3, umjesto da se one lansiraju odvojeno. To je dio šire strategije unifikacije modela i korak prema umjetnoj općoj inteligenciji (AGI).

Uloga Microsofta i klauzula o profitu

Službeno proglašenje AGI-ja nosi velike financijske posljedice. Ako OpenAI postigne AGI, Microsoft mora odustati od prava na buduće profite i modele tvrtke. Ipak, Altman je priznao da GPT-5 neće dosegnuti taj zlatni standard sposobnosti još mnogo mjeseci.

U međuvremenu, The Verge izvještava da OpenAI pokušava lansirati i model otvorenog koda “sličan o3 mini” prije samog GPT-5, moguće već do kraja srpnja. Bit će to prvo takvo izdanje tvrtke još od GPT-2 iz 2019. godine, a planirana je dostupnost na platformama Azure, Hugging Face i drugim cloud servisima.