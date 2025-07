Što je cunami, kako nastaje i zašto može biti opasan?

Potres je izuzetno neugodno iskustvo jer dolazi naglo, a može imati izuzetno razorne posljedice. No u nekim područjima uz potres često dolazi i do pojave tsunamija, koji može biti jednako ili čak i više razoran od samog potresa. Ali što je to točno tsunami i kako nastaje?

Sama riječ tsunami dolazi iz japanskog jezika i označava 'val u luci'. I zapravo veoma dobro opisuje što to točno tsunami jest. Službeno, tsunami je morski val (ili više njih) velikih amplituda, koji su uzrokovani potresom, erupcijom vulkana ili drugim atmosferskim poremećajima.

Iako se mogu pojaviti bilo gdje u svijetu, najčešće se bilježe u Tihom i Indijskom oceanu, područjima u kojima se nalazi velik broj tektonskih rasjeda i koja su potresno veoma aktivna.

Tsunamiji se mogu pojaviti u bilo koje doba godine, ali su češći tijekom zime.

Zašto dolazi do tsunamija?

Najčešći je uzrok tsunamija potres, kad dolazi do naglog pomicanja morskog tla, što pak dovodi do pojave velikih valova na površini oceana.

Baš kao i potresni valovi, tsunami se širi veoma brzo. Prema znanstvenicima, tsunami može doseći brzinu i od 800 kilometara na sat. Na otvorenom moru, iako se mogu osjetiti, valovi tsunamija često su niski, a svoju pravu snagu i veličinu pokazuju dolaskom bliže obali gdje je dubina manja. Tada dolazi do usporavanja samog vala i povećanja njegove amplitude. Što je dubina mora blizu obale manja, to je visina vala veća. Tako nije rijetkost da tsunamiji dosežu visinu od nekoliko desetaka metara.

Velika snaga = velika šteta

Zbog svoje visine i snage mogu uzrokovati veliku štetu na infrastrukturi i građevinama, kao i ugroziti brojne ljudske živote.

Upravo su tsunamiji uzrokovali neke od najgorih katastrofa u povijesti. U posljednje vrijeme najpoznatiji tsunami zabilježen je u Indijskom oceanu 2004. koji je bio posljedica podmorskoga potresa 26. prosinca 2004. magnitude 9,15 po Richteru, zabilježenog nedaleko od otoka Sumatre. Smatra se da je taj tsunami usmrtio oko 275.000 ljudi i nanio velike štete na području od Indonezije sve do Somalije u Africi.

Nakon tog potresa pokrenuta je inicijativa za stvaranje mreže senzora koji bi upozorili cijelo to područje o nadolazećem tsunamiju i na taj način barem smanjili broj ljudskih žrtava.

Još je jedan tsunami u posljednje vrijeme ostao zapamćen po svojoj jačini. Radi se o tsunamiju koji je pogodio Japan 11. ožujka 2011. godine nakon potresa jačine 9 po Richteru te izazvao smrt više od 20.000 ljudi. No puno je poznatiji zbog štete koju je izazvao u nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi, a zbog čega je došlo do gašenja sustava hlađenja reaktora, njihova pregrijavanja i ispuštanja u atmosferu znatne količine radioaktivne pare. Zbog razmjera štete i njezinih posljedica, taj je incident u nuklearnoj elektrani okarakteriziran kao nuklearna nesreća te je elektrana zatvorena.

Možemo li se zaštititi od tsunamija?

Postoji cijeli niz načina na koje je moguće zaštititi se od tsunamija.

Jedan je mreža senzora koja signalizira pojavu i približavanje tsunamija nekom području, što omogućuje stanovnicima da se evakuiraju iz ugroženih na viša područja te tako smanje rizik od ljudskih žrtava.

Znanstvenici ispituju i mogućnost izgradnje obrambenih brana na obali koji bi smanjili snagu udara tsunamija i tako smanjili materijalne štete i ljudske žrtve.

No najsigurnije je naučiti prepoznati znakove pojave tsunamija.

Kako prepoznati dolazi li tsunami?

Osim službenih upozorenja koja mogu stići nakon snažnog potresa, dobro je znati prepoznati znakove potencijalnog tsunamija ako niste na području koje je direktno pogođeno potresom.

Naglo povlačenje vode. Ako vidite da se voda na obali iznenada povlači, to može biti znak da se približava tsunami. Pri tome ne mislimo na povlačenje kakvo viđamo prilikom izmjene plime i oseke, već naglo povlačenje vode i nekoliko desetaka metara.

Udarni val. Brojni koji su poginuli 2004. godine poginuli su jer su ostali na obali snimati veliki udarni val koji se pojavio na horizontu. Ako vidite veliki val koji se približava obali, visine i do 30 metara, to može biti tsunami. Napustite obalu što prije i potražite viša područja.

Zvuk. Tsunamiji mogu stvarati zvukove koji podsjećaju na tutnjavu ili grom. U kombinaciji s udarnim valom na horizontu, vjerojatno se radi o tsunamiju.

Ako vidite bilo koji od tih znakova, odmah se udaljite od obale i potražite sigurno mjesto.