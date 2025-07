Ova jednostavna svakodnevna hrana može potiho ojačati zdravlje vašeg srca

U svijetu zbunjujućih savjeta o prehrani, sve veći broj dokaza ukazuje na jednostavan i lako dostupan put do boljeg zdravlja srca – putem poznatih namirnica poput čaja, kakaa i jabuka. Prema profesoru Christianu Heissu, voditelju Kliničke i eksperimentalne medicine na britanskom Sveučilištu u Surreyju, spojevi nazvani flavan-3-oli mogli bi imati značajne kardiovaskularne koristi, osobito za osobe s povišenim krvnim tlakom.

Što su flavan-3-oli?

Flavan-3-oli, poznati i kao flavanoli ili katehini, prirodni su biljni spojevi prisutni u kakau, čaju, grožđu, jabukama i nekim vrstama bobičastog voća. Onaj blago trpak ili gorak okus koji osjetite u tamnoj čokoladi ili jakom čaju? To su flavan-3-oli na djelu, piše Heiss u članku za The Conversation. Ti spojevi štite biljke od štetočina i UV zračenja, ali mogu imati i zaštitni učinak na ljudske krvne žile.

Kako bi istražili njihov učinak na zdravlje srca i krvnih žila, Heiss i njegovi kolege analizirali su 145 randomiziranih kontroliranih studija koje su uključivale više od 5200 sudionika. Studije su testirale učinke namirnica i dodataka prehrani bogatih flavanolima kroz različita razdoblja, od jednokratnih doza do intervencija koje su trajale tjednima ili mjesecima. Sudionici su u prosjeku konzumirali 586 mg dnevno, što je otprilike količina sadržana u dvije do tri šalice čaja ili dvije jabuke.

Pad krvnog tlaka i poboljšana funkcija žila

Heissov tim ustanovio je da svakodnevni unos flavanola dovodi do prosječnog smanjenja sistoličkog tlaka za 2,8 mmHg i dijastoličkog za 2,0 mmHg. Kod osoba s postojećom hipertenzijom učinci su bili još izraženiji, do 6–7 mmHg sistolički i 4 mmHg dijastolički. To je usporedivo s učincima nekih lijekova za snižavanje krvnog tlaka, napominje Heiss, dodajući da takve promjene mogu znatno smanjiti rizik od moždanog i srčanog udara.

Također je poboljšana funkcija endotela (tanke stanice koje oblažu unutrašnjost krvnih žila i srca), s prosječnim povećanjem FMD-a (dilatacija posredovana protokom) od 1,7%. Taj je učinak zabilježen i kod sudionika s normalnim krvnim tlakom.

Oprez s dodacima prehrani

Iako su neka ispitivanja uključivala dodatke prehrani, cjelovite namirnice poput čaja i kakaa pokazale su jače učinke. Heiss savjetuje izbjegavanje visokih doza dodataka zbog ograničenih sigurnosnih podataka i nejasnih interakcija s lijekovima.

Unos od 500–600 mg flavanola dnevno, što se može postići kombinacijom čaja, jabuka, kakaa i bobičastog voća, čini se dovoljnim za postizanje učinaka. Male dnevne zamjene, poput zamjene slatkog međuobroka za jabuku i komadić tamne čokolade ili dodavanje još jedne šalice čaja, mogle bi s vremenom poboljšati zdravlje vašeg srca, ističe Heiss.

Iako je potrebno dodatno istraživanje kod dijabetičara i u pogledu interakcija s lijekovima, flavanoli sada imaju dovoljno znanstvene podrške da se preporuče kao dio prehrane zdrave za srce. Za Heissa, zaključak je jasan, namirnice bogate flavanolima mogle bi ponuditi značajan i ukusan poticaj za zdravlje kardiovaskularnog sustava.