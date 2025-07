Velik uspjeh liječnika KBC-a Split: Pacijenti iz Dalmacije kojima treba transplantacija bubrega više ne moraju u Zagreb

U Kliničkom bolničkom centru Split uspješno je obavljena prva transplantacija bubrega. Kako su priopćili iz KBC Split, radi se o povijesnom događaju za tu bolnicu, ali i njene pacijente kojima je potreban ovakav vid medicinske skrbi. Naime, oni su do sad na takve zahvate morali odlaziti u Zagreb.

Transplantacijska medicina danas je vrh suvremene medicine, a ovim iskorakom KBC Split potvrđuje status vodeće regionalne bolnice, dodaju.

Zahvaljujem Ministarstvu zdravstva na potpori, KBC-u Zagreb na suradnji te svim svojim prethodnicima koji su dali svoj obol da se ovaj projekt realizira. Posebno hvala svim našim djelatnicima koji su sudjelovali u ovom pothvati u na koje sam izrazito ponosan. Sve je prošlo u najboljem redu i pacijentica se uspješno oporavlja, kazao je ravnatelj KBC-a Split izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić.

Voditelj transplantacijskog programa KBC-a Split doc. prim. dr. sc. Hrvoje Šošić kazao je kako je prvom transplantacijom bubrega završio proces započet prije više godina jer je želja da se u Splitu uvede transplantacija bubrega dugo prisutna.

Ljudi koji su vodili ovu ustanovu uspjeli su okupiti tim stručnjaka, a tijekom mandata prof. Julija Meštrovića taj je proces dobio dodatni zamah. Uz predanost našeg sadašnjeg ravnatelja, prof. Krešimira Dolića našu smo agendu doveli do kraja. Uspjeli smo ispuniti sve stroge uvjete koji su bili pred nama da bi danas bili ovdje i radovali se zajedno s vama i našim pacijentima. Zahvaljujemo Ministarstvu zdravstva koje je prepoznalo opravdanost otvaranja novog transplantacijskog centra u ovom dijelu Hrvatske i pomoglo nam u realizaciji istog. Zahvale idu svakako i KBC-u Zagreb, našem partneru, gdje su se educirali ostali stručnjaci nužni za provođenje transplantacije, a tu moram posebno istaknuti Odjel za tipizaciju tkiva s kojim nas veže trajna suradnja. Transplantacijska medicina zahtjeva timski rad u najpotpunijem smislu te riječi. Svi, baš svi segmenti jedne bolničke ustanove su uključeni u taj proces – od sofisticirane dijagnostike, stručnjaka raznih profila, raznih laboratorija, naših sestara i tehničara do naših vozača i spremačica, a gotovo uvijek to iziskuje dodatni rad izvan redovnog radnog vremena – jer organ kad dođe ne može čekati, istaknuo je dr. Šošić.

Zadovoljstvo je iskazao i predstojnik Klinike za urologiju izv. prof. dr. sc. Marijan Šitum, koji je istaknuo da je sretan i ponosan što je dio prvog transplantacijskog tima u splitskoj bolnici.

Ovaj veliki uspjeh plod je zajedničkog dugogodišnjeg učenja i rada. Uz ovaj iskorak te nakon uspostave robotske kirurgije, Klinika za urologiju KBC-a Split svrstava se u vodeće urološke centre u ovom dijelu Europe. Čekaju nas dodatni logistički i organizacijski napori, ali smo svi skupa spremni na nove izazove koji su pred nama, kaže dr. Šitum.

Da je početak programa transplantacije bubrega u KBC-u Split veliki iskorak u liječenju bolesnika sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti ovog područja, koje bi se u prometnom smislu moglo definirati linijom od tunela sveti Rok do Prevlake, potvrdila je i zamjenica voditelja transplantacijskog programa prim. dr. sc. Ivana Kovačević Vojtušek, iskusna transplantacijska nefrologinja koja je iz Zagreba došla u Split 2023. godine upravo zbog pokretanja programa transplantacije bubrega.

KBC Split je povijesno imao dobro razvijen program obrade bolesnika za transplantaciju te određenog stupnja post-transplantacijske skrbi, koja je u zadnje dvije godine dodatno unaprijeđena i provodi se u okviru Dnevne bolnice za transplantaciju bubrega, gdje se trenutno prati oko 350 bolesnika nakon transplantacije bubrega, naglasila je.

Bolesnici liječeni dijalizom i opterećeni brojnim pridruženim bolestima će od sada imati mogućnost provesti cijeli proces transplantacijskog liječenja pod krovom KBC-a Split što će im znatno poboljšati kvalitetu života, a zdravstvenom sustavu smanjiti troškove prijevoza.

Procjenjuje se da od ukupnog broja aktualno prijavljenih bolesnika na listi Eurotransplanta u RH oko 30% gravitira liječenju KBC-u Split.

Neizmjerno sam radosna što sam dolaskom iz Zagreba imala priliku u protekle 3 godine pomoći razvoju i formiranju splitskog transplantacijskog tima, svjedočiti neizmjernom entuzijazmu prethodnog ravnatelja kao i minucioznom i ustrajnom radu sadašnje uprave, što je rezultiralo prvom transplantacijom bubrega u KBC-u Split. Zahvaljujem se kolegama nefrolozima i kliničkim koordinatorima Zavoda za nefrologiju na zajedničkom radu s ciljem uspostave ovog programa. Ipak, bez lažne patetike, sav naš medicinski trud ne bi imao nikakvog smisla ukoliko ne bismo bili sposobni „stati u cipele“ naših bolesnika, razumjeti i pratiti njihov put i vidjeti njih kao glavni motiv naše službe, zaključila je Kovačević Vojtušek.

Transplantacijski tim čine urolozi, nefrolozi, imunolozi, mikrobiolozi i patolozi i anesteziolozi, te čitav niz drugih bolničkih djelatnika.

Transplantacijski anesteziolog sudjeluje u prijeoperacijskoj pripremi bolesnika, anestezira bolesnika, vodi anesteziju za vrijeme operacijskog zahvata i sudjeluje u ranom poslijeoperacijskom praćenju i liječenju. Uz mene koji sam edukaciju za transplantacijskog anesteziologa proveo na postupcima transplantacije u KBC-u Zagreb, članica tima je i kolegica Ida Temenugova koja se timu priključila prije nešto manje od dvije godine kao već iskusna transplantacijska anesteziologinja. Radosni smo što je iza nas 1. transplantacija bubrega u KBC-u Split i radujemo se ostvarenju transplantacijskog programa u našoj ustanovi, kazao je anesteziolog dr. Duje Erceg.