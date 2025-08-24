Japan širi svemirsku suradnju diljem svijeta: ESA-inoj misiji Ramzes omogućit će lansiranje svojom raketom H3

Japan će sudjelovati u europskoj misiji promatranja asteroida Apophis, koji će 2029. godine proći blizu Zemlje, osiguravajući raketu H3 kao lansirno vozilo, potvrdio je u petak japanski dužnosnik.

Suradnja u misiji Ramses

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) pridružit će se misiji Ramses, Europske svemirske agencije (ESA), rekao je zamjenik predsjednika JAXA-e Masaki Fujimoto. Naglasio je važnost međunarodne suradnje.

U ovim okolnostima, JAXA mora sve više podržavati Ramses u proučavanju Apophisa kroz suradnju Japana i Europe, u ime čovječanstva širom svijeta, rekao je Fujimoto panelu za svemirsku politiku japanskog ministarstva znanosti, a prenosi agencija Reuters.

ESA-ino konačno odobrenje misije očekuje se u studenom. JAXA razmatra zajedničko lansiranje svoje dubokosvemirske istraživačke letjelice DESTINY+ zajedno s misijom Ramses 2028. godine te će doprinositi infracrvenim senzorima i solarnim panelima za tu misiju.

Zašto je praćenje Apophisa važno?

NASA je ranije planirala zasebnu misiju OSIRIS-APEX radi susreta s Apophisom, ali projekt je nesiguran zbog mogućih američkih rezova proračuna. Znanstvenici ističu da je praćenje Apophisa ključno za obranu planeta od budućih prijetnji asteroida.

Usred promjena američkih svemirskih politika, Europa i Japan produbljuju suradnju, uključujući satelitske konstelacije poput IRIS². Partnerstva se protežu izvan ESA-e, s Japanom u suradnji s francuskom Eutelsat za komercijalna lansiranja satelita i planiranom zajedničkom misijom lunarnog rovera LUPEX s Indijom.