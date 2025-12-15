Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je kako je poduzetnicima i građanima od sad na raspolaganju i digitalni AI savjetnik za financijske i ostale programe Agencije.tri vijesti o kojima se priča AI će odlučivati o životima? Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu Naglasak na djelotvornosti Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja Najopasnija vrsta propusta Appleovi uređaji i Googleov Chrome na udaru hakera: Svi korisnici trebaju odmah napraviti ovu stvar
Kako ističu, time će se omogućiti brži i učinkovitiji pristup informacijama. Ovo je rješenje koje ide ukorak s tehnološkim novinama te koje pruža pristup podatcima iz bilo kojega kutka svijeta u realnom vremenu.
Naš savjetnik je u potpunosti osmišljen tako da jasno i koncizno odgovora na bilo koja pitanje koja su vezana uz Agenciju. Osim što je većinski na usluzi poduzetnicima koji se i na ovaj način osigurava kvalitetna podrška, on je i prijeko potreban alat koji će naše djelatnike rasteretiti rutinskih poslova, rekao je Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a.
AI digitalnom savjetniku, koji će se sustavno nadograđivati, može se pristupiti jednostavnim klikom na ikonu (widget) koja se nalazi u desnom donjem uglu, na mrežnoj stranici Agencije (hamagbicro.hr).