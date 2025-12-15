Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je kako je poduzetnicima i građanima od sad na raspolaganju i digitalni AI savjetnik za financijske i ostale programe Agencije.

Kako ističu, time će se omogućiti brži i učinkovitiji pristup informacijama. Ovo je rješenje koje ide ukorak s tehnološkim novinama te koje pruža pristup podatcima iz bilo kojega kutka svijeta u realnom vremenu.

Naš savjetnik je u potpunosti osmišljen tako da jasno i koncizno odgovora na bilo koja pitanje koja su vezana uz Agenciju. Osim što je većinski na usluzi poduzetnicima koji se i na ovaj način osigurava kvalitetna podrška, on je i prijeko potreban alat koji će naše djelatnike rasteretiti rutinskih poslova, rekao je Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a.

AI digitalnom savjetniku, koji će se sustavno nadograđivati, može se pristupiti jednostavnim klikom na ikonu (widget) koja se nalazi u desnom donjem uglu, na mrežnoj stranici Agencije (hamagbicro.hr).