Američki Pentagon je pokrenuo platformu generativne umjetne inteligencije GenAI.mil, osmišljenu za integraciju AI alata Gemini iz Google Clouda, kao svojeg prvog dostupnog AI alata.

Naša borbena snaga bit će smrtonosnija nego ikad prije, pohvalio se američki ministar obrane Pete Hegseth, koji je AI označio kao ključ suvremenog ratovanja, prenosi Tech Post. Budućnost američkog ratovanja je ovdje i piše se s AI. Kako tehnologije napreduju, tako napreduju i naši protivnici. No mi ne sjedimo prekriženih ruku, rekao je.

Hegseth je isto tako obećao da će Pentagon nastaviti agresivno uvoditi najbolju tehnologiju na svijetu kako bi naša borbena snaga bila smrtonosnija nego ikad prije.

Google dugo surađuje s vojskom

Google je istaknuo manje opasne primjene Geminija za američku vladu, uključujući pretraživanje podataka na razini tvrtke, sažimanje priručnika politika, izradu kontrolnih lista i procjene rizika za operativno planiranje. Američki tehnološki div ističe da će GenAI.mil obrađivati isključivo neklasificirane vojne podatke i da se ti podaci neće koristiti za treniranje javnih Googleovih modela.

Glavni tehnološki direktor Pentagona, Emil Michael, naglasio je da će u budućnosti GenAI.mil uključivati i druge AI modele. Godina 2025. već je donijela partnerstva s xAI, OpenAI, Anthropic i Scale AI.

Googleova suradnja s vojskom traje već dugo, uključujući Projekt Maven 2018. godine i ugovor Pentagona vrijedan 200 milijuna eura dodijeljen u srpnju 2025. godine za implementaciju AI alata i infrastrukture u oblaku (engl. cloud infrastructure).

Upotreba AI u obrani izaziva brojne etičke i moralne kritike širom svijeta. Jedan od primjera uključuje suradnju OpenAI-a s osnivačem tvrtke Oculus Palmerom Luckeyjem, koji smatra da bi AI-ju trebalo omogućiti da odlučuje tko živi, a tko umire na bojištu. Za mene nema moralne vrline u korištenju inferiorne tehnologije, pojasnio je Luckey takvo razmišljanje, u izjavi ranije ovog tjedna, podsjeća Tech Post.