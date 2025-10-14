Generativna umjetna inteligencija više nije samo korporativni trend, jer čak i vojni čelnici eksperimentiraju s njom kako bi unaprijedili donošenje svojih odluka. U Južnoj Koreji, najviši zapovjednik američke vojske testira chatbotove ne u borbi, već u svakodnevnom vođenju vojske.

"AI i ja smo u posljednje vrijeme postali stvarno bliski. Pokušavam graditi, pokušavam graditi modele koji će pomoći svima nama," rekao je novinarima na godišnjoj konferenciji Udruge američke vojske u Washingtonu generral bojnik William 'Hank' Taylor, a prenosi Business Insider.

Taylor koristi AI kako bi analizirao način donošenja vojnih i osobnih odluka koje utječu na tisuće vojnika. Kao zapovjednik želim donositi bolje odluke. Želim biti siguran da donosim odluke u pravo vrijeme kako bih sebi osigurao prednost, istaknuo je. Napomenuo je i da je praćenje brzog tehnološkog napretka stalni izazov.

Odluke brzinom stroja, ne čovjeka

Zanimanje za AI usklađeno je s vojnim fokusom na brzinu. Zapovjednici koriste takozvani "OODA Loop" (OODA pelju) - Promatraj, Orijentiraj se, Odluči, Djeluj, koji su razvili američki piloti tijekom Korejskog rata. Brže djelovanje od protivnika pruža stratešku prednost, a AI bi mogao ubrzati taj ciklus odlučivanja.

Bivši šef američkog ratnog zrakoplovstva izjavio je još 2024. godine da oni koji tvrde da će AI utjecati na sljedeće bojište nisu toliko daleko od istine, istaknuvši da je vrijeme reakcija za izvođenje radnji vrlo kratko, piše Business Insider. Predvidio je, bit ćemo u svijetu gdje odluke neće biti donesene ljudskom brzinom. Bit će donesene brzinom stroja.

Primjene AI-a protežu se i izvan borbenih sustava. Američke snage za specijalne operacije koriste AI za smanjenje administrativnog opterećenja, analizu doktrina i olakšavanje prilagodbe osoblja na nove pozicije. Bianca Herlory, voditeljica AI-ja u Združenom stožeru Oružanih snaga SAD-a, rekla je još u travnju da AI može značajno unaprijediti sposobnost Stožera da integrira i analizira globalne vojne operacije, što u konačnici omogućuje bolje i brže odluke.

Međutim, oprez je pritom jednako ključan. Pentagon upozorava da generativni AI može procuriti osjetljive podatke i davati pogrešne rezultate, što može predstavljati rizik ako zapovjednici na njega oslanjaju visoko rizične odluke.