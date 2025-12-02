Novo istraživanje upozorava da kombinacija pretilosti i niske razine kolina može ubrzati starenje mozga te potaknuti rane znakove neurodegenerativnih bolesti, uključujući i Alzheimerovu bolest.

Kolin je prepoznat kao ključan nutrijent za očuvanje zdravlja. Znanstvenici s američkog Sveučilišta Arizona State (ASU) navode da nedostatak kolina, zajedno s metaboličkim opterećenjem povezanim s pretilošću, može upućivati na rani kognitivni pad i puno prije pojave kliničkih simptoma.

Ovo istraživanje pridonosi sve snažnijim dokazima da je kolin vrijedan biljeg metaboličke i moždane disfunkcije te dodatno naglašava važnost dostatnog dnevnog unosa, jer je nužan za ljudsko zdravlje, kaže neurobiolog Ramon Velazquez s ASU-a u članku objavljenom na stranicama tog američkog Sveučilišta.

U studiju, koje ja objavljena u časopisu Aging and Disease, bilo je uključeno 15 osoba s pretilošću, prosječne dobi 33,6 godina, koje su uspoređene s 15 zdravih ispitanika. Analizirane su kemijske razine i biomarkeri. Osobe s pretilošću imale su niže koncentracije kolina, povećane upalne biljege te višu razinu neurofilamentnog lakog lanca (NfL), odnosno krvnog proteina koji upućuje na oštećenje neurona. U studiji je uočena snažna povezanost između nižeg kolina i višeg NfL-a. Isto je potvrđeno i u posmrtnim analizama mozga osoba koje su imale Alzheimerovu bolest ili blagi kognitivni poremećaj.

Naši rezultati upućuju na to da dobro metaboličko zdravlje i dostatan unos kolina u mladih odraslih osoba pridonose zdravlju neurona i time postavljaju temelje za zdravo starenje, ističe bihevioralna neuroznanstvenica Jessica Judd s ASU-a.

Iako uzročnost nije potvrđena, rezultati istraživanja upućuju na moguću ulogu kolina u smanjenju rizika od demencije. Dnevni unos može se lako osigurati konzumacijom jaja, ribe, peradi, graha i kupusnjača.

Većina ljudi ne shvaća da ne unosi dovoljno kolina. Uvrštavanje namirnica bogatih kolinom u prehranu može pomoći u smanjenju upale te poduprijeti zdravlje tijela i mozga tijekom starenja, ističe na kraju Wendy Winslow, biokemičarka s ASU-a.