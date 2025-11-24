Zamislite kad bi običan komad sira mogao igrati malu ulogu u zaštiti vašeg mozga kako godine prolaze i kako se približavate starosti? Nedavna studija iz Japana sugerira da bi to moglo biti moguće.

Znanstvenici su na zahtjev japanske prehrambene tvrtke Meiji Co. analizirali zdravstvene podatke 7914 odraslih osoba starijih od 65 godina. Polovica ispitanika izjavila je da jede sir barem jednom tjedno, dok druga polovica uopće nije konzumirala sir. Njihovo je zdravlje praćeno tri godine.

Na razini populacije, rezultati su značajni

Rezultati su pokazali da je 134 osobe koje su jele sir (3,4 posto) razvilo demenciju, u usporedbi s 176 osoba koje nisu konzumirale sir (4,5 posto), što znači otprilike 10 do 11 manje slučajeva na svakih 1000 ljudi. Iako je uočena razlika tek umjerena umjerena, ona ističe mogući prehrambeni čimbenik koji utječe na rizik od demencije u starijoj dobi.

Ovi rezultati su u skladu s prijašnjim opservacijskim dokazima koji povezuju unos mliječnih proizvoda s kognitivnim zdravljem. Iako je učinak za svaku osobu umjeren, na razini populacije, osobito u zemljama poput Japana s niskim unosom sira, takve razlike mogu značajno pridonijeti strategijama prevencije demencije, pišu Seungwon Jeong sa Sveučilištu Niimi u Japanu i njegovi kolege u studiji koja je objavljena u časopisu Nutrients.

Studija je kontrolirala čimbenike poput dobi, spola, razine obrazovanja, prihoda, pa čak i opće kvalitete prehrane. Oni koji nisu jeli sir imali su sklonost manje zdravim prehrambenim navikama, što je djelomično objasnilo povezanost, no sir se činio korisnim i izvan učinaka opće prehrane.

Prednosti sira u prehrani

Sir sadrži hranjive tvari korisne za mozak, primjerice vitamin K, te korisne bakterije za crijeva, dok fermentirani mliječni proizvodi također podupiru zdravlje srca, što je još jedan čimbenik povezan s rizikom od demencije.

Iako trenutna studija nije uključivala biomarkere ili analize mehanizama, nekoliko nutritivnih karakteristika sira može pružiti vjerodostojno objašnjenje za uočenu povezanost, napominju autori navedenog istraživanja.

S više od 50 milijuna ljudi širom svijeta koji žive s demencijom, uključujući sve veći broj njih u Japanu, navedeni rezultati nude malu, ali intrigantnu mogućnost prevencije te bolesti mozga.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se razjasnile doze, vrste sira i osnovni mehanizmi, dodaju na kraju autori studije.

Izvor: Science Alert