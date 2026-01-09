Roblox je platforma za igranje koja je naročito popularna među djecom, pri čemu su mnogi mlađi korisnici od 13 godina. Dok su same igre prilagođene dobi, jedan od velikih problema ove platforme jest što privlači i predatore koje su putem igara na Robloxu žele približiti djeci.

U nekim slučajevima pokušavaju ih osvojiti plaćanjem bonova za mobitele, Roblox, Steam i slično, u drugim slučajevima riječ je o tzv. groomingu kada se žele povezati s njima i okrenuti ih protiv roditelja. Takvi predatori na Robloxu također se predstavljaju kao djeca, kako bi im se mogli približiti i steći njihovo povjerenje.

Slabe zaštitne mjere

Kako na ovoj platformi nije bilo nekih učinkovitih zaštitnih mjera koja bi spriječila kontakt takvih predatora i djece, dosad je zabilježeno više slučajeva u seksualne eksploatacije djece putem te platforme, dok su u nekim slučajevima, nakon upoznavanja na Robloxu, žrtve i predatori komunikaciju nastavili na drugim platformama, poput Snapchata, Discorda itd.

Zbog toga su neke žrtve i roditelji žrtava protiv ove tvrtke podigli skoro 80 tužbi u kojima tvrde kako Roblox nije poduzeo ništa kako bi spriječio seksualno iskorištavanje djece, niti ih je upozorio na opasnost.

Kako se takve stvari više ne bi događale, odnosno kako se stariji korisnici ne bi predstavljali kao djeca i tako stupili u kontakt s mladima, iz ove su kompanije odlučili implementirati opciju prepoznavanja godina za sve one koji žele komunicirati putem ove platforme. Dakle, ako želite koristiti chat, ta opcija će opcija biti obvezna.

Žalbe u slučaju pogreške

Opcija je najavljena još u studenom, prvi testovi počeli su prošlog mjeseca, a sada su iz Robloxa najavili kako će tu opciju početi primjenjivati za sve korisnike ove gamerske platforme. U budućnosti će tako biti potrebno proći proces obavezne provjere godina i to tako da se unutar mobilne aplikacije dopusti pristup kameri koja će pokušati odrediti koliko godina osoba ima na temelju slika i snimka njihova lica. Nakon verifikacije, sve snimljene slike i videa se brišu.

Stariji od 13 godina, umjesto verifikacije svojim licem, svoje godine mogu potvrditi i korištenjem osobnih dokumenata.

Ova tehnologija, naravno, nije savršena i greške su moguće pa, ako ako tehnologija pogriješi, moguće se žaliti i onda verificirati svoje godine alternativnim metodama - putem osobnih dokumenata ili, u slučaju djece, putem roditeljskih kontrola.

Inače, za djecu mlađu od 9 godina, chat je automatski onemogućen, no ako roditelji daju pristanak za to i nakon provjere godina, i oni mlađi od 9 moći će komunicirati putem ove platforme.

Izvor: Mashable