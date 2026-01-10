Umjetna inteligencija sve se više koristi i u gamerskoj industriji. Ova tehnologija pomaže u crtanju likova, piše dijaloge, stvara glasove te se koristi i u drugim dijelovima kreativnog procesa razvoja igara. Obožavatelji videoigara nisu baš s tim oduševljeni, no na tako nešto će se morati naviknuti jer, kako je to nedavno naglasio izvršni direktor Epic Gamesa Tim Sweeney, AI će se koristiti u gotovo svim budućim proizvodima.

No osim developerima i kreativcima, AI bi mogla pomoći i samim gamerima. No dio njih nije zadovoljan niti s takvim oblikom korištenja umjetne inteligencije jer smatraju kako bi im ta tehnologija mogla ubiti zadovoljstvo igranja i truda koji je potrebno uložiti kako bi se napredovalo u igrama.

Sonyjev patent

Naime, mrežom su se ovih dana proširile informacije o jednom patentu koji je Sony prijavio još ranije, a prema kojem bi umjetna inteligencija mogla preuzeti kontrolu u igrama za PlayStation. Npr. ako igrač ne može riješiti neku zagonetku, prijeći određeni nivo ili poraziti neprijatelja, mogao bi u pomoć pozvati ovu tehnologiju.

U patentu se spominju dva načina na koji bi AI mogla pomoći gamerima. Jedan je tzv. “vođeni mod” u kojem umjetna inteligencija pokazuje korisnicima kako riješiti probleme na koje su naišli u videoigri, a drugi je “kompletan mod”. U ovom slučaju AI preuzima potpunu kontrolu i samostalno, umjesto gamera, upravlja likom u igri. Dok s jedne strane ova tehnologija može pomoći u igranju i pomoći u prijelazu nekih nivoa na kojima su gameri zapeli, AI koja prelazi nivoe umjesto gamera ubija draž samog igranja.

Bez tehnologije gameri bi možda izgubili puno više vremena u igranju neke igre i neprelaznih nivoa, no kada bi jednom to sami napravili, bili bi puno sretniji i zadovoljniji, nego da im u tome pomogne tehnologija, odnosno da sve obavi umjesto njih.

Copilot for Gaming

Gameri, naravno, često traže pomoć na internetu oko rješenja zagonetki ili nekih cheat kodova u igrama, no takvoj bi se pomoći najčešće obratili nakon puno neuspješnih pokušaja. Strah vezan uz AI jest da će oni cijelo vrijeme znati kako im je rješenje jednostavno dostupno, uz par klikova na kontroleru pa bi se mogli manje truditi i, nakon par neuspješnih pokušaja, odmah zatražiti pomoć od umjetne inteligencije.

Treba naglasiti kako je ovo samo patent, što znači da ga Sony može, ali i ne mora pretvoriti u stvarnost, odnosno konkretan proizvod, no s obzirom na to da umjetna inteligencija postaje neizostavna u svim industrijama, ne bi se iznenadili ako se jednom zaista pojavi takav AI asistent za PlayStation. Podsjetimo, prošle godine Microsoft je predstavio Copilot for Gaming, AI pomoćnika koji bi gamerima trebao pomoći u poboljšanju njihovih vještina.

Izvor: Futurism