Posljednjih godina, velik proboj dogodio se kineskim proizvođačima električnih automobila. Njihovi jeftiniji automobili malo po malo osvojili su mjesto na tržištu i srca kupaca diljem svijeta.
Toliko su postali uspješni da su titulu najprodavanijeg proizvođača električnih vozila na svijetu preoteli Tesli.
Nakon što je Tesla u 2025. godini isporučila 1,64 milijuna vozila, što je 9 posto manje nego godinu ranije, titulu najprodavanijeg preuzeo je kineski BYD s prodanih 2,26 milijuna vozila.
Tesla, koja je godinama bila glavni izazivač proizvođačima klasičnih automobila, doživjela je pad zbog cijelog niza razloga. Od bojkota kupaca zbog ponašanja i politike osnivača tvrtke Elona Muska, preko ukidanja poreznih olakšica za kupce u SAD-u do sve jače inozemne konkurencije.
Tesli nije pomoglo ni to što je Musk angažirao čak i američkog predsjednika Donalda Trumpa da "reklamira" Teslu na travnjaku Bijele kuće.
No, unatoč lošim prodajnim podacima analitičari i dalje vjeruju u Teslu. Točnije, vjeruju da će posao s robotaksijima i humanoidnim robotom Optimusom ipak zadržati Tesline prihode na visokim razinama.
Međutim i na tim područjima Tesla se mora nositi s konkurencijom, koja je daleko dogurala. Waymo godinama razvija svoju mrežu autonomnih taksija i ima puno više korisnika od Teslinih robotaksija. S druge strane, kineski humanoidni roboti pokazali su se prilično sposobni. Iako neki od njih još uvijek nisu spremni za boravak i rad rame uz rame s ljudima, drugi pokazuju da je samo pitanje dana kad će se to dogoditi.
Ne smijemo zaboraviti ni Muskove planove za proizvodnju Cybercaba, robotaksija s umjetnom inteligencijom bez volana i papučica, koji bi svjetlo dana trebao ugladati upravo ove godine. Hoće li se to ostvariti te hoće li Tesla (a i Musk) dobiti dozvolu da se takvo vozilo uopće nađe na cestama, tek trebamo vidjeti.
