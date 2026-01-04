Tržište električnih automobila, iako se suočava s određenim poteškoćama, i dalje raste. No, na njegovom čelu nisu tradicionalni proizvođači automobila, već neki novi igrači.

Posljednjih godina, velik proboj dogodio se kineskim proizvođačima električnih automobila. Njihovi jeftiniji automobili malo po malo osvojili su mjesto na tržištu i srca kupaca diljem svijeta.

Toliko su postali uspješni da su titulu najprodavanijeg proizvođača električnih vozila na svijetu preoteli Tesli.

Nakon što je Tesla u 2025. godini isporučila 1,64 milijuna vozila, što je 9 posto manje nego godinu ranije, titulu najprodavanijeg preuzeo je kineski BYD s prodanih 2,26 milijuna vozila.

Tesla, koja je godinama bila glavni izazivač proizvođačima klasičnih automobila, doživjela je pad zbog cijelog niza razloga. Od bojkota kupaca zbog ponašanja i politike osnivača tvrtke Elona Muska, preko ukidanja poreznih olakšica za kupce u SAD-u do sve jače inozemne konkurencije.

Tesli nije pomoglo ni to što je Musk angažirao čak i američkog predsjednika Donalda Trumpa da "reklamira" Teslu na travnjaku Bijele kuće.

No, unatoč lošim prodajnim podacima analitičari i dalje vjeruju u Teslu. Točnije, vjeruju da će posao s robotaksijima i humanoidnim robotom Optimusom ipak zadržati Tesline prihode na visokim razinama.

Međutim i na tim područjima Tesla se mora nositi s konkurencijom, koja je daleko dogurala. Waymo godinama razvija svoju mrežu autonomnih taksija i ima puno više korisnika od Teslinih robotaksija. S druge strane, kineski humanoidni roboti pokazali su se prilično sposobni. Iako neki od njih još uvijek nisu spremni za boravak i rad rame uz rame s ljudima, drugi pokazuju da je samo pitanje dana kad će se to dogoditi.

Ne smijemo zaboraviti ni Muskove planove za proizvodnju Cybercaba, robotaksija s umjetnom inteligencijom bez volana i papučica, koji bi svjetlo dana trebao ugladati upravo ove godine. Hoće li se to ostvariti te hoće li Tesla (a i Musk) dobiti dozvolu da se takvo vozilo uopće nađe na cestama, tek trebamo vidjeti.

Izvor: AP