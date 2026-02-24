Početak ožujka bit će zanimljiv za sve one koji planiraju kupiti odličan pametni telefon, ali ga ne žele platiti više od 600 dolara. Najveća pažnja bit će usmjerena prema Appleu koji je najavio novi event na kojem će predstaviti, kako su to nazvali, “posebno Appleovo iskustvo”. Iako ćemo tek sljedećeg tjedna saznati na što su konkretno mislili s tim iskustvom, već sada je manje-više poznato što bi kompanija mogla predstaviti.

Među inim, trebao bi se pojaviti i najjeftiniji MacBook, ali i nova generacija najjeftinijeg iPhonea. O modelu iPhone 17e već smo pisali te ovdje možete pročitati sve što bi ovaj uređaj mogao donijeti.

No samo za dan poslije predstavljanja najjeftinijeg iPhonea, Carl Pei iz kompanije Nothing najavio je predstavljanje novog telefona iz srednje kategorije koji bi mogao privući pažnju korisnika koji žele jeftiniji model, ali ne s logom jabuke.

Objavljena i slika

Dok smo do sada već saznali neke informacije o modelu Nothing Phone (4a), ovog tjedna objavljena je i njegova prva fotografija. Na službenom profilu Nothinga na društvenoj mreži X prikazana je stražnja strana tog telefona koja otkriva novi tzv. Glyph Bar, odnosno LED traku i niz mini LED svjetala koji služe kao vizualni indikatori za razne stvari poput poziva, poruka, obavijesti, statusa baterije itd.

Glyph Bar se sada nalazi s desne strane i sastoji se od sedam kvadratnih svjetala te iz Nothinga kažu kako je, u odnosu na prijašnje verzije, manje ometajući, pri čemu je i 40 posto svjetliji u odnosu na svjetla na modelu Phone (3a).

Što se samih opcija telefona tiče, njih bi trebali saznati 5. ožujka, no zahvaljujući dosadašnjim glasinama, znamo što možemo očekivati. Ovaj uređaj tako bi trebao imati 6,78-inčni AMOLED ekran frekvencije osvježavanja 120Hz, pokretat će ga četvrta generacija Snapdragona 7, a trebao bi imati do 12GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu podataka. Rezolucija glavne kamere sa stražnje strane iznosit će 50MP, a pored nje nalazit će se 8MP ultraširoka kamera te 50MP telefoto kamera s 3,5 optičkim zumom. Glasine spominju i 5400 mAh bateriju s podrškom za 50W punjenje.

Izvor: Engadget