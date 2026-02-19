Umjesto satelitske konstelacije, Rusija trenutno razvija visokoleteći balon kao improvizirani čvor za prijenos podataka na bojištu. Ruski odgovor na gubitak pristupa mreži Starlink tvrtke SpaceX jest visokoleteći balon Barrage-1, koji je ušao u ranu fazu ispitivanja.

Starlink je promijenio način vođenja rata u Ukrajini omogućivši širokopojasne, razmjerno sigurne komunikacije putem kompaktnih, komercijalno dostupnih terminala. Iako ih je SpaceX osigurao Ukrajini, i ruske su snage počele ovisiti o tom sustavu. Ta je ovisnost prekinuta kada je SpaceX verificirao ovlaštene korisnike i onemogućio pristup neovlaštenim ruskim terminalima, što je ozbiljno poremetilo rusko zapovijedanje, logistiku, uporabu dronova i koordinaciju na bojištu u Ukrajini.

Mick Ryan, umirovljeni australski general-bojnik i vojni analitičar, primijetio je: Gubitak Starlinka sada je prisilio ruske vojne logističke postrojbe da se vrate uporabi kamiona s posadom, automobila, motocikala ili četverocikala. Pokazali su se ranjivijima na napade dronovima, komentirao je Mick Ryan umirovljeni australski general-bojnik i vojni analitičar u objavi na platformi Substack.

Tri do četiri dana nakon isključenja doista su znatno smanjili jurišne operacije, rekao je pak za New York Times poručnik Denis Jaroslavski, zapovjednik posebne izvidničke postrojbe Oružanih snaga Ukrajine.

Ruski dužnosnik Andrej Medvedev opisao je u objavi na Telegramu posljedice prekida Starlinka za ruske snage riječima da umjesto planiranog udara na neprijatelja, gdje se naša komunikacija trenutno prekida, dok njihova ostaje operativna, imamo pakleni kaos.

Barrage-1: karakteristike i namjena

Barrage-1 razvija ruska Zaklada za napredna istraživanja, prenosi portal The War Zone (TWZ). Sustav je nedavno obavio i prvi probni let. Navedena organizacija je objavila da je osmišljen za nošenje do 100 kilograma tereta na visini do 20 kilometara. Jedan od planiranih tereta jest perspektivna 5G NTN zemaljska komunikacijska oprema, čije se ispitivanje planira u bliskoj budućnosti.

Za razliku od tisuća međusobno laserski povezanih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, na visinama između približno 480 i 550 kilometara, Barrage-1 djelovao bi tek na oko 20 kilometara nadmorske visine. Tim ruskim balonom se upravlja pomoću pneumatskog balastnog sustava, koji omogućuje promjenu visine leta radi iskorištavanja zračnih struja i kretanja u željenom smjeru.

Zahvaljujući tome, platforma može manevrirati i zadržati se na određenom području ili se kretati putanjom potrebnom za teret, ističe ruska Zaklada za napredna istraživanja

Ograničenja i ranjivosti

Čak i ako bude uspješan, Barrage-1 ne može replicirati globalnu i otpornu pokrivenost Starlinka. U najboljem slučaju, umrežena skupina balona mogla bi osigurati regionalnu povezanost.

Ta platforma se smatra dostupnom i učinkovitom alternativom skupim satelitskim konstelacijama u niskoj Zemljinoj orbiti. Postavljanje odašiljača na visinu od 20 km omogućit će pružanje brzog interneta i komunikacije na velikim područjima gdje je izgradnja zemaljskih tornjeva nemoguća, istaknuo je u objavi na Telegramu Serhij "Flash" Beskrestnov, savjetnik ukrajinskog Ministarstva obrane za obrambene tehnologije.

No manja visina znači i veću izloženost protuzračnoj obrani, dronovima i elektroničkom ratovanju. Beskrestnov je istaknuo važnost otkrivanja i presretanja, pozivajući se na domet sustava S-300.

U konačnici, u izravnoj usporedbi sa svemirskom arhitekturom Starlinka, Barrage-1 predstavlja lokalizirano i potencijalno krhko privremeno rješenje, a ne stvarni strateški ekvivalent.