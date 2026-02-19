Prije nešto više od godinu dana jedan je kineski startup šokirao tehnološku industriju, a pogotovo američke tehnološke kompanije čija je vrijednost u kratko vrijeme značajno potonula. Riječ je, naravno, o DeepSeeku čiji se AI model pokazao ne samo iznimno uspješnim, već su njegovi troškovi treniranja višestruko manji u odnosu na konkurente sa zapada.

Iako su na zapadu i dalje najpopularniji proizvodi i AI alati kompanija poput OpenAI-a, Googlea, Mete i drugih, Kinezi na ovom tržištu grabe velikim koracima naprijed. Kako je to u intervjuu za CNBC komentirao Sam Altman, napredak kineskih tehnoloških kompanija na području umjetne inteligencije je nevjerojatan. Taj se napredak ne odnosi samo na umjetnu inteligenciju, već i na druga tehnološka područja, pri čemu je razlika u razvoju između tvrtki s istoka i zapada sve manja, a u nekim industrijama kineske su tvrtke skoro dostigle američke.

Bitka za AGI

Ove dvije države, odnosno njihove tehnološke kompanije žele što prije doći do tzv. opće umjetne inteligencije (AGI), na što mnogi gledaju kao na trenutak nakon kojeg više ništa neće biti isto. Naime, to bi značilo kako je umjetna inteligencija dosegla istu razinu, odnosno premašila razinu ljudske inteligencije i u biti nitko ne zna što slijedi nakon toga. Jedino što je sigurno jest da Amerikanci ne žele da tu Kinezi dosegnu tu razinu AI-a prije njih.

O izazovima koje predstavljaju kineske tvrtke za zapad nedavno je za CNBC govorio i Microsoftov predsjednik Brad Smith koji je naglasio kako bi američke tehnološke kompanije ipak trebale biti “malo zabrinute”. Kao razlog za tu zabrinutost spomenuo je poticaje koje kineska država daje AI tvrtkama u toj državi, a zahvaljujući kojima bi one mogle steći prednost u odnosu na konkurente.

Osim o prijetnji kineskih kompanija koje je, dakle, nahvalio, Altman se dotakao i svoje kompanije i njihovih planova. Poznato je kako OpenAI uskoro planira izaći na burzu, a kako bi privukli investitore, osim odličnog proizvoda, potreban je i uspješan poslovni model. Dok su do sada živjeli od pretplata, Altman je nedavno najavio i kako prihode namjeravaju povećati uvođenjem oglasa u besplatni i najjeftiniji model ChatGPT-a.

Iako taj potez nikada nije popularan, čini se kako je OpenAI-u itekako potreban jer je dobro poznato koliko resursa zahtjeva umjetna inteligencija, odnosno koliki su troškovi AI-a. Kada se pojavi na burzi OpenAI, tržišna vrijednost Altmanove tvrtke mogla bi premašiti nevjerojatnih bilijun dolara.

Izvor: CNBC



