Najmoćniji američki borbeni helikopter AH-64 Apache preuzima novu ulogu u suzbijanju dronova. Riječ je o namjeni koju je Izraelsko ratno zrakoplovstvo dugo istraživalo, a sada ga je formalno usvojila i američka vojska. Apacheov top M230 smješten ispod nosa tog helikoptera, moći će ispaljivati nove 30-milimetarske granate s osiguračem na blizinu, što predstavlja isplativu i dostupnu alternativu vođenim raketama.
Ispitivanja uživo sa streljivom XM1225 Aviation Proximity Explosive (APEX) veličine 30x113 milimetara, provedena su u prosincu 2025. godine na vojnom poligonu u južnoj Arizoni, navodi se u nedavnom priopćenju američke vojske, koje prenosi portal The War Zone (TWZ). Provjereno je djelovanje tog streljiva u više napada na različite tipove dronova.
APEX streljivo eksplodira samo kada se približi cilju, raspršujući šrapnele i povećavajući učinak na male i u zrako okretne dronove.
Primarni cilj bio je procijeniti preciznost streljiva XM1225 i usporediti te rezultate s uobičajenim streljivom M789 High Explosive Dual Purpose (HEDP) pod istim uvjetima. Sekundarni cilj bio je prikupiti podatke o kombiniranom streljivu XM1225 i M789 protiv ciljeva na tlu i dronova, stoji u priopćenju američke vojske.
Početni rezultati pokazali su da je streljivo XM1225 ispunilo sve zahtjeve za preciznost i dokazalo učinkovitost protiv ciljeva na tlu i u zraku.
Osigurač streljiva XM1225 omogućuje da ono eksplodira u blizini cilja, stvarajući veći smrtonosni radijus i značajno poboljšavajući sposobnost neutraliziranja zračnih i raspršenih prijetnji, dodaje se u istom priopćenju.
Novo streljivo balistički je slično postojećem M789 streljivu, što minimizira dodatnu obuku posada Apachea. Tradicionalno visokoeksplozivno streljivo često promašuje cilj, što suzbijanje dronova čini rizičnim zadatkom, no streljivo s osiguračem na blizinu smanjuje tu opasnost.
Helikopteri Apache već nose radarom vođene rakete AGM-114 Longbow i potencijalno bi mogli koristiti i laserski vođene rakete Hellfire ili APKWS II, iako su te opcije znatno skuplje. S kapacitetom od 1200 komada streljiva kalibra 30 milimetara i mogućnošću brze dopune, Apache sada ima sigurniju i pouzdaniju opciju za obranu od dronova, što obećava značajno povećanje fleksibilnosti i operativne sigurnosti na bojištu.