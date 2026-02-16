Dok se većina svjetskih obala priprema za rast razine mora kao posljedice klimatskih promjena, Grenland se suočava s posve drukčijom situacijom. Umjesto nadiranja mora, nove znanstvene projekcije upućuju na njegovo povlačenje.

U istraživanju objavljenom u časopisu Nature Communications, geofizičarka Lauren Lewright s američkog Sveučilišta Columbia predvodila je tim koji je povezao opažanja povijesnih promjena razine mora i nadmorske visine kopna, s računalnim modelima izdizanja tla nakon otapanja ledenjaka. Njihovi rezultati pokazuju da će se relativna razina mora oko Grenlanda, tijekom ovoga stoljeća, smanjivati.

Grenlandska obala doživjet će posve drukčiji ishod, kaže Lewright u objavi na stranicama Sveučilišta Columbia.

Na globalnoj razini porast razine mora ponajprije je posljedica povećane koncentracije stakleničkih plinova koji zadržavaju toplinu, zagrijavaju oceane i uzrokuju toplinsko širenje vode, za koje se predviđa da će biti najveći doprinos budućem rastu razine mora.

No Grenland je iznimka. Oko 80 posto otoka prekriveno je ledenim pokrovom debljine približno kilometar i pol, koji se sada smanjuje brzinom od oko 200 milijardi tona leda godišnje. Kako se ta golema masa smanjuje, tako se kopno ispod nje podiže.

Masa ledenog pokrova privlači morsku vodu prema sebi.

Kad je ledeni pokrov vrlo velik, ima veliku masu. Morska površina privlači se prema ledenom pokrovu zbog te gravitacijske sile.Kako ledeni pokrov gubi masu, njegova gravitacijska privlačnost na morsku površinu slabi. To dovodi do pada razine mora, pojašnjava Lewright.

Uz ograničavanje emisija, Grenland bi do 2100. godine mogao dobiti približno 0,9 metara izloženoga kopna. Bez ublažavanja emisija izdizanje bi moglo dosegnuti i 2,5 metara, s posljedicama za infrastrukturu, obalno gospodarstvo i sigurnost opskrbe hranom po taj arktički otok.