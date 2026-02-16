Prema analizi Boston Consulting Groupa (BCG), velikim će se gradovima svijeta do 2035. kretati najmanje 700 tisuća, a moguće i do tri milijuna potpuno autonomnih robotaksija, a širenje robotaksija najbrže će se odvijati u SAD-u i Kini dok će na pojedinim tržištima cijene biti niže od cijena klasičnih taksi usluga.

Brzina uvođenja robotaksija u Europi, navodi se, bit će nešto sporija zbog fragmentiranog regulatornog okvira, ali i zbog viših operativnih troškova u odnosu na SAD i Kinu.

Prema konzervativnoj procjeni iz analize BCG-a naziva "Napokon je stigla: evolucija robotaksija”, do 2035. u Kini bi moglo voziti 850 tisuća, u SAD-u 350 tisuća, a u Europi približno 120 tisuća robotaksija.

Prema istraživanju provedenom na više od devet tisuća ispitanika, u Kini je trenutno oko 60 posto potrošača otvoreno prema robotaksijima, a u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi 30 do 35 posto kaže da bi bilo spremno koristiti takvu uslugu.

Robotaksiji, stoji u istraživanju BCG , postaju privlačni onima kojima je manje važan faktor tehnološkog noviteta, a više sigurnost, pouzdanost i niski troškovi. Zbog toga, BCG očekuje da bi prihvatljivost robotaksija potrošačima do 2030. u SAD-u mogla dosegnuti 60 posto, a u Europi prijeći 45 posto.

Za uvođenje robotaksija na neko tržište potrebno je svladati složene regulatorne, operativne i tehnološke izazove. Prema procjeni BCG-a, pokretanje komercijalnog poslovanja u jednom američkom gradu može potrajati i do dvije godine te koštati 15 - 30 milijuna američkih dolara.

Splasnuo početni entuzijazam

BCG tvrdi da je početni entuzijazam za robotaksije zamijenilo razočaranje zbog praktičnih teškoća, pa se nekoliko ključnih tvrtki povuklo s tržišta ili promijenilo strategiju. U novije vrijeme, međutim, u više velikih gradova poput San Francisca, Los Angelesa i Pekinga, robotaksi je pokrenut kao komercijalna usluga, što tržištu može dati novi zamah.

Očekuju se i velike regionalne razlike u operativnim troškovima. U Europi će poslovanje u početku biti skuplje nego u SAD-u, prvenstveno zbog viših troškova energije i radne snage za održavanje flote vozila, te strožeg regulatornog okvira. U Kini su, nasuprot tome, operativni troškovi 30 do 50 posto niži zahvaljujući jeftinijoj tehnologiji i nižim troškovima rada.

Prema prognozi BCG-a, dugoročno bi u gospodarski razvijenim gradovima robotaksiji mogli zamijeniti 55 do 85 posto gradskih putovanja.

Zbog visokih troškova parkiranja robotaksi je dobra alternativa vlastitom osobnom automobilu, no privatna vozila i dalje će igrati značajnu ulogu u našem životu. Na lokacijama gdje korištenje privatnih automobila nije ograničeno visokim naknadama za zagušenja ili zonama niskih emisija, te visokim cijenama parkinga, osobni automobili vjerojatno će i dalje biti dominantan oblik prijevoza, smatra BCG.