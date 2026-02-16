Godine iscrpljujućeg rata u Ukrajini nisu oslabile rusku protuzračnu obranu onoliko koliko su neki zapadni stručnjaci očekivali. Naprotiv, borbena iskustva učinila su je učinkovitijom. Na to upozorava Justin Bronk, stručnjak za zračne snage pri britanskom Institutu Royal United Services, koji u svojoj najnovijoj analizi tvrdi da bi se NATO danas suočio s snažnijom ruskom mrežom protuzračne obrane nego prije 2022. godine, prenosi portal Business Insider.

Iako je Ukrajina od početka potpune invazije uništila brojne ruske sustave, Bronk ističe da Moskva i dalje raspolaže ogromnim zalihama te nastavlja proizvoditi napredne sustave. Ruski protuzračni sustavi, napisao je, ne samo da su i dalje brojni, nego će vjerojatno djelovati uspješnije protiv NATO-ovih zrakoplova i ubojitih sredstava u hipotetskom izravnom sukobu, az razliku od prije 2022. godine.

Ukrajina održava stalni ritam napada bespilotnim letjelicama, topništvom i projektilima, no nekoliko stotina ruskih protuzračnih sustava i dalje je operativno. Bronkovi zaključci, temeljeni na razgovorima sa zapadnim zračnim snagama i ministarstvima obrane, podacima Oružanih snaga Ukrajine i javno dostupnim izvorima, pokazuju da ruski integrirani sustavi protuzračne obrane ostaju vrlo snažna prijetnja sposobnostima NATO-ovih zračnih snaga u europskom kontekstu.

Problem zračne nadmoći

Zapadna vojna doktrina počiva na brzom uspostavljanju nadmoći u zraku. Bronk upozorava da bi NATO mogao imati poteškoća u neutraliziranju guste ruske mreže zemaljskih protuzračnih sustava. Ruske snage opisao je kao sada znatno iskusnije te dodao da su Rusi puno naučili kroz pokušaje i eksperimentiranje. U Europi bi, rekao je, glavna prijetnja NATO-ovoj zračnoj moći bila opsežna ruska pokrivenost teritorija protuzračnim sustavima.

Iako bi isključivo zračni dvoboj vjerojatno bio nepovoljan za Rusiju, NATO-ovi bi zrakoplovi najprije morali potisnuti te kopnene sustave. Savez pritom ne raspolaže usporedivim arsenalom, kaže Bronk.

Problem velikog ruskog iskustva

I ruski piloti, i operateri ruskih sustava protuzračne obrane danas su znatno borbeno iskusniji i općenito sposobniji nego prije početka potpune invazije, rekao je Bronk. Unaprjeđenje taktika, nadogradnje radarskog softvera, veća otpornost na elektroničko ometanje te uvođenje nove opreme, uključujući sustav S-350 Vitjaz (uveden u uporabu 2020. godine), dodatno su ojačali ruske protuzračne sposobnosti.

Ruske snage sada usklađuju djelovanje projektila dugog dometa s borbenim zrakoplovima i zrakoplovima A-50U, što omogućuje gađanje ciljeva na udaljenostima koje sustavi zemlja–zrak sami ne bi mogli izravno uočiti, napominje Bronk. Takva bi se taktika mogla primijeniti i za napad na zapadne vojne zrakoplove koji lete na malim visinama s većih udaljenosti, dodaje Bronk, iako vjerojatnost pogotka gotovo sigurno ostaje niska.

Bronkov zaključak je stoga da se u četiri godine invazije na Ukrajinu dogodilo upravo suprotno od očekivanog i da su sposobnosti ruske protuzračne obrane samo dodatno ojačane iskustvima teških okršaja.