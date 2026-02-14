Velike tvrtke koje razvijaju sustave umjetne inteligencije, moraju te iste sustave trenirati na nekim podacima. Pa gdje pronaći veliku količinu podataka? Najjednostavnije, na internetu.

No, čini se kako su zaboravili da su svi ti podaci nekako nastali i da je dobar dio tih podataka zapravo "nečiji", odnosno da spada u kategoriju sadržaja zaštićenog autorskim pravima.

To one koji su ih iskoristili očito nije previše zabrinjavalo, pa se tako te iste velike tvrtke sad nalaze na udaru brojnih tužbi.

Međutim, mogli bismo reći da ih je sustigla "karma" i da im se događa upravo ono što su i sami radili.

U blogu se Google "požalio" da su bili podvrgnuti "napadima destilacije" - velikoj količini upita kojoj je jedini cilj bio izvući što više podataka. A na udaru je bio Googleov AI sustav Gemini.

Iz Googlea ističu kako su agenti "izvukli" temeljni model AI sustava, te to nazvali "metodom krađe intelektualnog vlasništva koja krši Googleove uvjete pružanja usluge".

U blogu nisu naveli tko je to točno zapravo prepisao njihov Gemini, ali su otkrili kako se radi o "subjektima privatnog sektora" i "istraživačima koji žele klonirati vlasničku logiku". Također su dodali kako su "zaustavili napad" i onemogućili daljnje kopiranje.

U prijevodu, netko je, koristeći Gemini, kopirao ono što čini Gemini i tako ugrozio Googleovu mogućnost da zaradi milijune (ili milijarde) dolara.

Ovo nije prvi put da velike AI tvrtke optužuju druge za takvo izvlačenje podataka. Isto se dogodilo kad se pojavio kineski DeepSeek pa ga je OpenAI optužio da su "destilirali" njihov model umjetne inteligencije.

OpenAI se tad našao na udaru kritika jer su i sami neselektivno prikupljali i izvlačili podatke na internetu ne bi li trenirali i razvijali svoje modele umjetne inteligencije.

Stoga je za očekivati da će ovakvih slučajeva biti još, dok god su sustavi umjetne inteligencije dostupni širokoj javnosti. Onaj tko želi "kopirati" neki AI model, doslovno mora samo biti uporan i postavljati prava pitanja samom AI modelu.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će velike AI tvrtke odgovoriti na ovakve izazove.