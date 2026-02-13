Vjerojatno ne postoji osoba koja koristi internet, a da nije čula za TikTok. Ova popularna platforma za objavu i pregledavanje videa osvojila je svijet, a posebno je popularna među mladima.

No, čak i ako nikad niste imali profil na toj platformi ili kliknuli na link i pogledati video, velika je vjerojatnost da ona ima zavidnu količinu informacija o vama.

Činjenica je da TikTok prati sve što njihovi korisnici rade na platformi. Zato je i toliko uspješan u serviranju sadržaja koji će zadržati korisnike što dulje. No, manje je očito da vas platforma pratiti i na drugim dijelovima interneta, koji s TikTokom - nemaju veze.

Kako piše BBC, TikTok prikuplja osjetljive i potencijalno neugodne informacije o korisnicima, ali i onima koji nikad nisu koristili aplikaciju.

Za to se koristi alat "piksel", koji tvrtke inače koriste za praćenje ponašanja korisnika na internetu.

Iznimno je invazivan, upozorava Patrick Jackson, glavni tehnološki direktor u tvrtki za kibernetičku sigurnost Disconnect.

Pikseli za praćenje nisu ništa novo. Radi se doslovno o točkici, pikselu, koji se učitava u pozadini web stranice, a jedina mu je zadaća prikupljati podatke.

Primjerice, TikTok potiče tvrtke da postavljaju piksele na svoje web stranice kako bi mu proslijeđivati podatke o svojim posjetiteljima. To omogućuje TikToku prikupljanje podataka o posjetiteljima pojedinih stranica, kako bi im prikazivao ciljane oglase, ali i da shvati hoće li ljudi vidjeti te oglase i, primjerice, kupiti nešto.

Problem je što TikTok tako prima informacije i o svojim korisnicima, ali i o onima koji to nikad nisu bili.

Činjenica da je američka podružnica TikToka prešla u ruke američkih investitora dodatno je proširila doseg TikTokovog piksela.

Iako iz TikToka ističu kako su korisnici informirani o načinima na kojima se upravlja njihovim podacima te imaju na raspolaganju alate za preuzimanje kontrole nad privatnošću, većina korisnika to ili ne zna ili nije sigurna što napraviti kako bi imali najbolju razinu sigurnosti.

Dodaju i kako pitanje prikupljanja podataka zapravo nije odgovornost TikToka, već web stranica koje instaliraju piksel i prikupljaju podatke. Ističu kako poduzimaju proaktivne korake kako bi upozorili web stranice koje dijele neprikladne podatke.

Problem je što TikTok nije jedini koji to radi. Godinama su istu praksu koristili i drugi veliki igrači poput Googlea i Mete. Primjerice, prema podacima tvrtke DuckDuckGo, TikTok ima piksele na pet posto vodećih svjetskih web stranica, dok Google ima na njih čak 72 posto.

Algoritmi mogu koristiti ove podatke kako bi vas iskoristili. To bi vas moglo prisiliti da nešto kupite, to bi mogle biti političke kampanje, to bi mogla biti cjenovna diskriminacija, ističu iz DuckDuckGo.

Žele li izbjeći da se o njima prikupljaju podaci, korisnici bi trebali postaviti sve postavke privatnosti na najvišu mjeru, ali i voditi računa da ne dopuštaju web stranicama praćenje. Ili kroz uskraćivanje kolačića (eng. cookies) ili kroz korištenje preglednika koji blokiraju takvo praćenje i informiraju korisnike o broju blokiranih zahtjeva za praćenjem.

Za američke korisnike TikToka pak od 22. siječnja 2026. vrijede nova pravila i, žele li nastaviti koristiti platformu, morali su pristati na novi skup praksi prikupljanja podataka. Među ostalima i na novu oglašivačku mrežu koju će TikTok koristiti za prikupljanje ciljanih oglasa na tuđim web stranicama.

A što je s onima koji nisu na TikToku? Preostaje im jedino koristiti preglednik koji pruža višu stopu sigurnosti i blokira ovakvo praćenje na internetu.