Iako najveći broj ljudi WhatsApp koristi putem mobilne aplikacije, dijelu korisnika jednostavnije je komunicirati i slati poruke direktno s računala. Osim što ne moraju konstantno uzimati telefon u ruke i prekidati posao, dopisivanje putem računala i s tipkovnicom je jednostavnije i brže. WhatsApp za računala dostupan je putem posebne aplikacije, ali ovu se platformu može jednostavno koristiti i putem weba, odnosno direktno iz preglednika internetskih stranica, bez potrebe za preuzimanjem posebnih programa.

No ako koristite ovu platformu putem weba, problem je što vam nisu dostupne sve opcije kao i putem mobilne aplikacije, odnosno putem aplikacije za računala.

Glasovni i videopozivi

Jedna od takvih opcija koje bi korisnici rado koristili putem weba, ali im do sada nije bila dostupna odnosi se na glasovne i videopozive. WhatsApp je posljednjih godina poboljšao iskustvo korištenja te platforme putem weba kako bi ono bilo što sličnije korištenju putem pametnih telefona, a sada planiraju dodati i opciju poziva.

Ova opcija trenutačno se testira te bi s vremenom trebala biti dostupna većem broju korisnika. Za početak, videopozivi putem WhatsAppa na webu bili bi dostupni samo za pojedinačne pozive, ne i za grupne, no i to bi se vjerojatno s vremenom trebalo promijeniti. Već su sada u planu grupni pozivi u kojima bi mogle sudjelovati do 32 osobe, a unutar njih trebale bi biti omogućene i neke dodatne značajke poput poveznica za pozive i zakazanih poziva, no trenutačno nije poznato kada će te opcije postati dostupne.

Za aktivaciju videopoziva potrebno je ići na razgovore, tu kliknuti na opciju poziva te nakon toga odabrati glasovni ili videopoziv - i sve to direktno iz preglednika internetskih stranica. Za one koji cijeli dan, odnosno radno vrijeme provode na (prijenosnim) računalima i koriste Chrome ili druge browsere, ova bi opcija mogla biti idealno rješenje.

Što se sigurnosti razgovora putem weba tiče, tu se ništa ne mijenja jer pozivi zadržavaju end-to-end enkripciju koristeći Signal protokol koji WA ionako već primjenjuje za poruke, pozive i statuse.

Izvor: GSM Arena

