Švedski Saab preispituje način na koji naoružava svoje borbene zrakoplove JAS 39 Gripen, u trenutku kada se zračne borbe sve češće svode na suzbijanje velikog broja jeftinih bespilotnih letjelica, a ne skupih vojnih borbenih zrakoplova.

Na zrakoplovnom sajmu u Singapuru švedska obrambena tvrtka Saab izjavila je za Business Insider da razmatra integraciju američkog sustava Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) za JAS 39 Gripen.

APKWS je zanimljiv jer druge platforme već integriraju vođene rakete kalibra 70 milimetara. Stoga, naravno, razmatramo tu sposobnost, rekao je Jussi Halmetoja, savjetnik za operacije u Saabovu segmentu za zrakoplove. Naveo je da Saab analizira mogućnosti integracije vođene rakete temeljene na sustavu Hydra na varijante Gripen C i Gripen E.

Procjena se temelji na iskustvima iz Ukrajine, gdje se besposadni zračni sustavi često obaraju znatno skupljim projektilima. Mislim, u ovom trenutku koristimo vrlo skupo oružje kako bismo uništavali vrlo jeftine dronove, rekao je za Business Insider Mikael Franzén, glavni direktor marketinga programa Gripen u Saabu.

Saab razmatra konfiguracije koje bi omogućile nošenje više projektila na jednom nosaču. Ako možete imati četiri ili deset na svakom nosaču, tada možete uništiti puno više dronova, rekao je Franzén.

Ukrajina je sa Švedskom potpisala pismo namjere o mogućoj budućoj nabavi do 150 zrakoplova Gripen E. Saab ističe da je taj zrakoplov prilagođen uporabi s raštrkanih i zahtjevnih uzletišta, pristup koji Ukrajina već primjenjuje s flotom borbenih zrakoplova F-16, američke proizvodnje. Halmetoja i Franzén naveli su da Gripen može biti spreman za novu zadaću unutar deset minuta nakon slijetanja.

Jedan projektil APKWS stoji oko 18.000 do 32.000 eura, dok AIM-9 Sidewinder košta približno 415.000 eura, a AIM-120 AMRAAM oko 920.000 eura. APKWS se već koristi u Ukrajini, kao i u američkim operacijama tijekom misije Operation Rough Rider (u borbama protiv Hutista u Jemenu).

Podsjetimo, prije nego što je Hrvatska odlučila kupiti borbene zrakoplove Dassault Rafale od Francuske, u igri za novog zaštitnika našeg neba bio je i švedski Gripen.