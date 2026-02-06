Humanoidni robot iz Šangaja pomiče granice realizma, ali u uznemirujućem smjeru.

Na prvi pogled humanoidni robot nazvan Moya i dalje jasno djeluje umjetno, s plastičnom kožom, beživotnim pogledom i pokretima koji povremeno djeluju trzavo. Ipak, niz namjernih dizajnerskih odluka svrstava je znatno iznad većine humanoidnih robota dosad predstavljenih javnosti. Jedna od tih odluka odnosi se na temperaturu njezine kože.

Robot koji doista služi ljudskom životu trebao bi biti topao… gotovo poput živog bića s kojim se ljudi mogu povezati, rekao je Li Qingdu, osnivač tvrtke Droidup koja proizvodi Moyu, u razgovoru za portal Shanghai Eye.

Prema navodima Droidupa, Moya održava tjelesnu temperaturu između 32 i 36 stupnjeva Celzija. Kineski portal South China Morning Post piše da navedena tvrtka Moyi predviđa primjenu u zdravstvu, obrazovanju, komercijalnim okruženjima i svakodnevici pojedinaca.

Jedinstvena kombinacija

Droidup također tvrdi da točnost Moyina hoda doseže 92 posto, iako tvrtka nije objasnila način mjerenja te točnosti. Vizualno gledano, njezin oprezan hod više upućuje na postupno usavršavanje, nego na savršenstvo.

Moya je izgrađena na kosturu Walker 3, koji slijedi raniju verziju nagrađenu brončanom medaljom na prvom svjetskom polumaratonu za robote, održanom u Pekingu u travnju 2025. godine. Walker 3 stoga čini temelj njezinih širih fizičkih sposobnosti.

Kamere smještene iza Moyinih očiju omogućuju interakciju kroz suptilne izraze lica opisane kao mikroekspresije nalik ljudskima. U kombinaciji s ugrađenom umjetnom inteligencijom, Droidup Moyu naziva prvim potpuno biomimetičkim, utjelovljenim inteligentnim robotom na svijetu.