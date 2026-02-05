Brza rješenja s ukrajinskog bojišta mijenjaju način na koji jedna britanska pješačka bojna razmišlja o korištenju bespilotnih letjelica, potaknuta ukrajinskim improvizacijama.

Prva bojna Irskih gardista prešla je, poučena ukrajinskim iskustvima, na 3D ispis bespilotnih letjelica i njihovih dijelova u neposrednoj blizini mjesta njihove uporabe na terenu. „To je definitivno lekcija koju smo preuzeli od Ukrajine“, rekao je potpukovnik Ben Irwin-Clark, zapovjednik bojne, za Business Insider. Ta je promjena uslijedila nakon obuke te britanske vojne jedinice uz ukrajinske postrojbe.

Rat u Ukrajini pokazao je koliko se brzo oprema kvari i taktike mijenjaju. Radeći s ukrajinskim snagama, navedena britanska bojna je prepoznala važnost malih dronova te osposobila 78 od približno 300 pripadnika kao pilote ili instruktore. Obuka podrazumijeva i kvarove/lomnove letjelica, zbog čega su samostalni popravci brži od formalnih postupaka nabave.

3D ispis skraćuje rokove nabave s tjedana na sate. Pisač britanske bojne proizveo je bombice i kopije ruske opreme koju je bilo teško brzo pribaviti uobičajenim kanalima.

Sve se to odvija unutar takozvanog "dron-centra", opisanog kao prvog takve vrste u britanskoj vojsci, koji objedinjuje popravke i obuku na jednom mjestu. Kapaciteti tog centra za dronove sada se postupno proširuju. Prošlog mjeseca postrojba je ispisala prvo potpuno tijelo drona, školjku u koju se mogu ugraditi baterije, senzori i motori.

Zasad je naglasak na umnožavanju postojećih sustava. Irwin-Clark je rekao da je sposobnost bojne za 3D ispis bespilotnih letjelica i njihovih dijelova još uvijek "u povojima", ali je dugoročni cilj razvoj rješenja koje osmišljavaju sami vojnici na terenu, po uzoru na ukrajsku praksu.

Ukrajinske snage 3D ispisuju tijela dronova i dijelove blizu same bojišnice, vraćajući oštećene sustave u uporabu u roku od nekoliko sati. Također proizvode kućišta bombi koja se potom pune eksplozivom. Jedna volonterska skupina rekla je Business Insideru da njihova kućišta bombi stoje manje od 4 eura po komadu. Tvrtke ispisuju i kaleme za optičke, optičkim kabelom vođene dronove.

Navedena britanska bojna susrela se s tim metodama tijekom Operacije Interflex, misije pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva u kojoj sudjeluje četrnaest država i u okviru koje je obučeno više od 62.000 ukrajinskih vojnika. Britanske postrojbe pritom su prilagodile i vlastitu obuku.

Doista je nadahnjujuće raditi s Ukrajincima i obučavati Ukrajince, i mislim da prije više od godinu dana, kada smo započeli naš angažman u Interflexu, nisam mogao predvidjeti koliko ćemo toga naučiti, poručio je Irwin-Clark u govoru tijekom demonstracije obuke za uporabu bespilotnih letjelica, u okviru Operacije Interflex.