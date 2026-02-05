Brza rješenja s ukrajinskog bojišta mijenjaju način na koji jedna britanska pješačka bojna razmišlja o korištenju bespilotnih letjelica, potaknuta ukrajinskim improvizacijama.tri vijesti o kojima se priča Stiže Meteor Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti Nova vrsta obrane VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Prva bojna Irskih gardista prešla je, poučena ukrajinskim iskustvima, na 3D ispis bespilotnih letjelica i njihovih dijelova u neposrednoj blizini mjesta njihove uporabe na terenu. „To je definitivno lekcija koju smo preuzeli od Ukrajine“, rekao je potpukovnik Ben Irwin-Clark, zapovjednik bojne, za Business Insider. Ta je promjena uslijedila nakon obuke te britanske vojne jedinice uz ukrajinske postrojbe.
Rat u Ukrajini pokazao je koliko se brzo oprema kvari i taktike mijenjaju. Radeći s ukrajinskim snagama, navedena britanska bojna je prepoznala važnost malih dronova te osposobila 78 od približno 300 pripadnika kao pilote ili instruktore. Obuka podrazumijeva i kvarove/lomnove letjelica, zbog čega su samostalni popravci brži od formalnih postupaka nabave.
3D ispis skraćuje rokove nabave s tjedana na sate. Pisač britanske bojne proizveo je bombice i kopije ruske opreme koju je bilo teško brzo pribaviti uobičajenim kanalima.
Sve se to odvija unutar takozvanog "dron-centra", opisanog kao prvog takve vrste u britanskoj vojsci, koji objedinjuje popravke i obuku na jednom mjestu. Kapaciteti tog centra za dronove sada se postupno proširuju. Prošlog mjeseca postrojba je ispisala prvo potpuno tijelo drona, školjku u koju se mogu ugraditi baterije, senzori i motori.
Zasad je naglasak na umnožavanju postojećih sustava. Irwin-Clark je rekao da je sposobnost bojne za 3D ispis bespilotnih letjelica i njihovih dijelova još uvijek "u povojima", ali je dugoročni cilj razvoj rješenja koje osmišljavaju sami vojnici na terenu, po uzoru na ukrajsku praksu.
Ukrajinske snage 3D ispisuju tijela dronova i dijelove blizu same bojišnice, vraćajući oštećene sustave u uporabu u roku od nekoliko sati. Također proizvode kućišta bombi koja se potom pune eksplozivom. Jedna volonterska skupina rekla je Business Insideru da njihova kućišta bombi stoje manje od 4 eura po komadu. Tvrtke ispisuju i kaleme za optičke, optičkim kabelom vođene dronove.
Navedena britanska bojna susrela se s tim metodama tijekom Operacije Interflex, misije pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva u kojoj sudjeluje četrnaest država i u okviru koje je obučeno više od 62.000 ukrajinskih vojnika. Britanske postrojbe pritom su prilagodile i vlastitu obuku.
Doista je nadahnjujuće raditi s Ukrajincima i obučavati Ukrajince, i mislim da prije više od godinu dana, kada smo započeli naš angažman u Interflexu, nisam mogao predvidjeti koliko ćemo toga naučiti, poručio je Irwin-Clark u govoru tijekom demonstracije obuke za uporabu bespilotnih letjelica, u okviru Operacije Interflex.