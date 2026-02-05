Anketa koju su prošle godine proveli na stranici Cnet među brojnim čitateljima pokazala je koji su faktori važni prilikom kupovine novog pametnog telefona. Jedan od faktora je, naravno, cijena jer tek kad znamo koliko novca možemo potrošiti na telefon, možemo razmišljati o modelu. Drugi takav faktor je baterija, odnosno njezina izdržljivost i trajanje.

Na internetu možemo naići na brojne recenzije i usporedbe baterija pametnih telefona, no novinari ove stranice odlučili su testirati 35 modela smartphonea i sami doći do zaključka o telefonima s najizdržljivijim baterijama. Kako bi dobili rezultate, oni su koristili dva benchmarka za trajanje baterije - streaming videozapisa i test opterećenja. U trosatnom testu baterije prilikom gledanja videa uključen je WiFi, dok je ekran na punoj svjetlini, a baterija na 100 posto, dok se tijekom testa izdržljivosti igraju igre, streama video, pregledavaju društvene mreže, obavljaju videopozivi i slično.

Na bateriju utječe više faktora

Ono što su ipak posebno naglasili na ovoj stranici jest da trajanje baterije ovisi o više faktora, kao i načinu korištenja telefona. Među inim, na Cnetu spominju faktore od jačine signala mobilnog operatera pa do svjetline zaslona, a veoma je važno koliko je često zaslon aktivan te, naravno, na trajanje baterije utječe i njezin kapacitet, ali i učinkovitost procesora i softvera.

Među tih 35 telefona koje su testirali najboljim po pitanju izdržljivosti baterije pokazao se - iPhone 17 Pro Max. Najjači i najveći posljednji model iPhonea dolazi s baterijom kapaciteta 5088 mAh, a u SAD-u je dostupan po cijeni od 1199 dolara. Na Cnetu su naglasili kako je, osim same baterije, važnu ulogu za te brojke imao i Appleov hardver i softver te na primjeru modela iPhone 17 Pro Max možemo vidjeti koliko su učinkoviti čipset A19 Pro i iOS 26.

Drugo mjesto drže dva modela - još jedan iPhone (model 17) te OnePlus 15. Zanimljivo je kako, usprkos činjenici da se se baterije na tim testovima pokazale istima, tj. sličnima, OnePlusov telefon ima bateriju puno većeg kapaciteta (7300 mAh) u odnosu iPhone 17 (3692 mAh).

Sljedeći model s najboljom baterijom je Poco F7 Ultra (kapacitet 5600 mAh), a zatim još jedan Appleov uređaj - iPhone 17 Pro. Nakon toga slijede čak četiri uređaja koja su zauzela istu poziciju, odnosno imaju iste rezultate. Prvo su dvije Motorole (Edge i Moto G Stylus), nakon čega slijede dva OnePlusova modela (13R i 15R). Najjeftiniji među tim uređajima je Motorolin G Stylus, čija cijena u SAD-u iznosi 400 dolara, a osim modela 17 Pro Max, samo je još jedan telefon na tom popisu skuplji od tisuću dolara - iPhone 17 Pro.

Osim samih uređaja, na Cnetu su na temelju tih testova objavili i popis brendova s najboljim trajanjem baterije. I tu prva dva mjesta drže Apple (ocjenjivano je u postocima te Apple ima 91,7 posto) i OnePlus (89,25 posto), a zatim slijede Motorola (87,43%), Samsung (87,22%) te Google (85,79 posto).

