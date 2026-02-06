Njemački regulator izrekao je u četvrtak Amazonu novčanu kaznu od 59 milijuna eura, uz obrazloženje da je američki div trgovcima nezakonito diktirao cjenovnu politiku.tri vijesti o kojima se priča Stiže Meteor Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti Više od refleksa Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali" Dva brenda dominiraju Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Amazon sam prodaje robu, ali njegovu platformu Marketplace koriste i drugi trgovci.
Američki div drži otprilike 60 posto udjela u njemačkom tržištu online maloprodaje i regulator mu je već naložio da promijeni spornu praksu kako ne bi ograničio konkurenciju i naštetio potrošačima.
Neovisni trgovci nude otprilike 60 posto proizvoda na Marketplaceu i sami odgovaraju za cijene i snose ekonomski rizik, naglasio je ured.
Amazon na svojoj platformi izravno konkurira drugim trgovcima, upozorava regulator, pa je njegov utjecaj na utvrđivanje cijena konkurencije, čak i kroz određivanje cjenovnog plafona, dopušten samo u apsolutno iznimnim slučajevima.
Takva je iznimka, primjerice, napuhivanje cijena proizvoda na temelju dominantne pozicije kompanije, napominju.
Trgovci pak zbog Amazonove prakse možda više neće moći pokrivati troškove i u konačnici će biti istisnuti s tržišta, zaključak je regulatora.