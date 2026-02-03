Jedna odluka o naoružanju mogla bi temeljito promijeniti način na koji se Ukrajina bori protiv ruske zračne nadmoći, omogućujući napade na ruske vojne zrakoplove s velike udaljenosti.

Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov razgovarao je u nedjelju sa švedskim ministrom obrane Pålom Jonsonom o mogućem transferu borbenih zrakoplova JAS 39 Gripen i projektila zrak-zrak Meteor, navodi se u priopćenju ukrajinskog Ministarstva obrane, koje prenosi portal Business Insider.

Ukrajinsko ministarstvo je istaknulo da su Meteor projektili ključni alati za suprotstavljanje zrakoplovima koji nose navođene bombe, misleći na ruske vojne zrakoplove koje takvo oružje ispaljuju s velike udaljenosti.

Meteor je projektil zrak–zrak koji djeluje izvan vizualnog dometa i koji je razvila europska multinacionalna obrambena korporacija MBDA. Meteor se smatra najnaprednijim europskim oružjem te vrste.

Teži više od 180 kilograma i može se ispaljivati s Gripena, Rafalea i Eurofighter Typhoona. Njegov domet prelazi 120 kilometara, a brzina nadmašuje 4 maha, odnosno približno 4900 kilometara na sat ili četiri puta brže od brzine zvuka.

Vođen aktivnim radarskim navođenjem i pogonjen motorom s usisom zraka, Meteor zadržava visoku brzinu sve do samog presretanja, što mu daje ono što MBDA naziva najvećom „zonom bez mogućnosti bijega“ među projektilima za zračne borbe.

Švedska je Meteor uvela u operativnu uporabu 2016. godine. Razgovori o tom projektilu slijede nakon pisma namjere, potpisanog prije više od tri mjeseca, o izvozu do 150 borbenih zrakoplova Gripen Ukrajini. Ukrajinsko ministarstvo obrane također je navelo da Švedska priprema "veliki paket" vojne pomoći, koji će uključivati sustave protuzračne obrane, radare i bespilotne letjelice za ukrajinske snage u ratu.