Nova eksperimentalna tableta obećava revoluciju u kontroli kolesterola kod pacijenata s visokim rizikom od srčanih udara. Tableta nazvana enlicitid djeluje na način koji je do sada bio moguć samo injekcijskim lijekovima, a ako dobije odobrenje Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), mogao bi olakšati život milijunima ljudi.

Kombinacija s postojećim terapijama

Statini, temelj terapije protiv kolesterola, blokiraju dio proizvodnje kolesterola u jetri, no mnogima ni maksimalne doze ne snižavaju dovoljno LDL, odnosno takozvani loš kolesterol. U velikoj studiji, objavljenoj u časopisu New England Journal of Medicine, više od 2900 visokorizičnih pacijenata nasumično je dnevno dobivalo tabletu enlicitid ili placebo tabletu, uz standardnu terapiju.

Postoje i druge tablete koje pacijenti mogu dodati svojim statinima, ali nijedna se ne približava stupnju snižavanja LDL kolesterola koji vidimo s enlicitidom, rekla je Dr. Ann Marie Navar, voditeljica studije i kardiologinja na UT Southwestern Medical Center, prenosi portal Science Alert.

Enlicitid je snizio LDL za čak 60 posto u šest mjeseci korištenja, a njegov učinak se lagano smanjio tijekom preostalog dijela godine od prestanka korištenja, pokazalo je istraživanje. Nije zabilježena razlika u sigurnosti uzimanja tablete između skupina, uz jedinu napomenu da se tableta mora uzimati na prazan želudac.

Tableta dobro koliko i neugodna injekcija

Visok LDL uzrokuje nakupljanje plaka u arterijama, što je glavni faktor rizika za srčane i moždane udare. Dok zdravim osobama LDL od 100 smatra se prihvatljivim, bolesnicima s visokim kolesterolom preporučuje se spustiti ga na najmanje 70, a osobama s izrazito visokim rizikom još niže.

Injekcijski lijekovi koji blokiraju protein PCSK9 pomažu dodatno, ali rijetko se koriste zbog složenosti i neugodnosti njihove primjene.

Rezultati istraživanja pokazuju da nova tableta snižava kolesterol otprilike jednako kao PCSK9 injekcije, napisao je u čalnku objavljenom u istom navedenom časopisu Dr. William Boden sa Sveučilišta Boston, koji nije sudjelovao u studiji.

Podaci o smanjenju srčanih udara još nisu dostupni, ali istražuje se učinak te tablete na više od 14.000 pacijenata.