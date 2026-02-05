U Varaždinskoj županiji počinju istraživanja u sklopu EU projekta Climagrit vrijednog 583.8 tisuća eura, kojima će se ispitivati mogu li dobre bakterije iz tla povećati otpornost autohtonih poljoprivrednih kultura na sušu i klimatske promjene.tri vijesti o kojima se priča Stiže Meteor Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti Nova vrsta obrane VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima Dva brenda dominiraju Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Istraživanja se provode u okviru projekta Integracija znanosti i tradicije za otpornu i održivu proizvodnju hrane u doba klimatskih promjena – Climagrit, koji su pokrenule znanstvenice Instituta Ruđer Bošković, čiji je glavni partner Varaždinska županija.
U projektu sudjeluju i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Sjever, UNIOS i Institut za antropologiju.
Naglasak projekta je na autohtonim kulturama zaštićenima na razini EU, kao što su varaždinsko zelje, ludbreški hren i buča.
Sufinancira se s 496.2 tisuće eura iz programa Konkurentnost i kohezija 2021 – 2027, a predviđeno trajanje je do lipnja 2029. godine.
U Županijskoj palači u četvrtak je održan sastanak župana Anđelka Stričaka i suradnika sa znanstvenicima uključenima u projekt i dogovorene su konkretne aktivnosti te suradnja s poljoprivrednicima na terenu.
Naš cilj je omogućiti poljoprivredi da ostane održiva i otporna u nadolazećim desetljećima, a ključno pitanje na koje tražimo odgovor je mogu li mikroorganizmi koji žive u tlu pomoći biljkama da se nose s klimatskim promjenama, rekla je voditeljica projekta iz Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković, Ines Sviličić Petrić.
Projekt je važan za Varaždinsku županiju zbog sve češćih suša i velikih šteta u poljoprivredi, rekao je župan Stričak.
Od 2005. do 2023. godine štete u poljoprivredi u Varaždinskoj županiji procijenjene su na oko 560 milijuna eura, odnosno 50-ak milijuna eura godišnje, rekao je župan i dodao da je lani šteta od suše iznosila više od 13 milijuna eura.