U Varaždinskoj županiji počinju istraživanja u sklopu EU projekta Climagrit vrijednog 583.8 tisuća eura, kojima će se ispitivati mogu li dobre bakterije iz tla povećati otpornost autohtonih poljoprivrednih kultura na sušu i klimatske promjene.

Istraživanja se provode u okviru projekta Integracija znanosti i tradicije za otpornu i održivu proizvodnju hrane u doba klimatskih promjena – Climagrit, koji su pokrenule znanstvenice Instituta Ruđer Bošković, čiji je glavni partner Varaždinska županija.

U projektu sudjeluju i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Sjever, UNIOS i Institut za antropologiju.

Naglasak projekta je na autohtonim kulturama zaštićenima na razini EU, kao što su varaždinsko zelje, ludbreški hren i buča.

Sufinancira se s 496.2 tisuće eura iz programa Konkurentnost i kohezija 2021 – 2027, a predviđeno trajanje je do lipnja 2029. godine.

U Županijskoj palači u četvrtak je održan sastanak župana Anđelka Stričaka i suradnika sa znanstvenicima uključenima u projekt i dogovorene su konkretne aktivnosti te suradnja s poljoprivrednicima na terenu.

Naš cilj je omogućiti poljoprivredi da ostane održiva i otporna u nadolazećim desetljećima, a ključno pitanje na koje tražimo odgovor je mogu li mikroorganizmi koji žive u tlu pomoći biljkama da se nose s klimatskim promjenama, rekla je voditeljica projekta iz Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković, Ines Sviličić Petrić.

Projekt je važan za Varaždinsku županiju zbog sve češćih suša i velikih šteta u poljoprivredi, rekao je župan Stričak.

Od 2005. do 2023. godine štete u poljoprivredi u Varaždinskoj županiji procijenjene su na oko 560 milijuna eura, odnosno 50-ak milijuna eura godišnje, rekao je župan i dodao da je lani šteta od suše iznosila više od 13 milijuna eura.