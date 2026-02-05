Smanjenje tjelesnih sposobnosti često se povezuje tek sa starijom dobi, no novi podaci pokazuju da se vrhunac tjelesnih sposobnosti doseže znatno ranije nego što se to ranije mislilo.

Velika i dugogodišnja populacijska studija, objavljena u časopisu Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, pokazuje da snaga i tjelesna kondicija počinju opadati već oko 35. godine života, neovisno o navikama vježbanja. S godinama se taj pad ubrzava, no njegova brzina ipak se može ublažiti tjelesnom aktivnošću.

Ranija istraživanja često su se oslanjala na podatke vrhunskih sportaša, čija izvedba unatoč stalnom treningu u pravilu doseže vrhunac oko 30. godine života. Iako sportaši omogućuju dostupne i "čiste" podatke, bez utjecaja sjedilačkog načina života, autori navedene studije ističu očiti nedostatak takvog pristupa jer oni ne predstavljaju opću populaciju.

Tjelesni vrhunac za oba spola između 26. i 36. godine života

Kako bi se taj nedostatak uklonio, znanstvenici su analizirali podatke iz Švedske kohortne studije tjelesne aktivnosti i kondicije. Riječ je o longitudinalnom istraživanju koje od 1974. prati nekoliko stotina ispitanika, počevši od njihove 16. godine života. Isti su sudionici testirani u dobi od 16, 27, 34, 52 i 63 godine, što znači da je studija trajala 47 godina.

Kod oba spola mišićna izdržljivost i procijenjeni maksimalni aerobni kapacitet dosegnuli su vrhunac između 26. i 36. godine, zatim su se smanjivali za 0,3 do 0,6 posto godišnje, a kasnije je pad dosezao i do 2,5 posto na godinu, bez razlike između muškaraca i žena. Mišićna snaga imala je raniji vrhunac, u dobi od 27 godina kod muškaraca i 19 godina kod žena. Do 63. godine ukupni pad tjelesnih sposobnosti iznosio je između 30 i 48 posto u odnosu na vrhunac.

Tjelesna aktivnost i dalje je važna

Unatoč neizbježnosti pada tjelesnih sposobnosti životne navike ljudi i dalje imaju ključnu ulogu.

Osobe koje su bile tjelesno aktivne u slobodno vrijeme sa 16 godina zadržale su višu aerobnu sposobnost, mišićnu izdržljivost i mišićnu snagu tijekom cijelog razdoblja praćenja, pišu autori navedenog istraživanja. Sudionici koji su postali aktivniji u odrasloj dobi ipak su uspjeli povećati svoje tjelesne sposobnosti za oko 10 posto.

Nikada nije prekasno početi se kretati. Naše istraživanje pokazuje da tjelesna aktivnost može usporiti pad sposobnosti, iako ga ne može u potpunosti zaustaviti, kaže Maria Westerståhl sa švedskog Instituta Karolinska, glavna autorica istraživanja, u objavi na stranicama tog instituta.