Otisci stopala među najčešćim su vrstama fosila dinosaura: ponekad znanstvenici pronađu jedan, usamljeni otisak stopala, a ponekad naiđu na kaotičnu hrpu tragova koja nalikuje plesnom podiju, no identificiranje koji je dinosaur ostavio koji trag izuzetno je teško.

Znanstvenici su sada razvili metodu koja koristi umjetnu inteligenciju kako bi pomogla u određivanju vrste dinosaura odgovornog za tragove, na temelju osam različitih karakteristika određenog otiska stopala.

Ovo je važno jer pruža objektivan način klasifikacije i usporedbe tragova, smanjujući oslanjanje na subjektivno ljudsko tumačenje, rekao je fizičar Gregor Hartmann iz istraživačkog centra Helmholtz-Zentrum Berlin u Njemačkoj, koautor istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Usklađivanje traga s onim što je ostavilo trag ogroman je izazov, a paleontolozi o tome raspravljaju generacijama, rekao je paleontolog Sveučilišta u Edinburghu i glavni autor studije Steve Brusatte.

Dinosauri su za sobom ostavili brojne vrste fosiliziranih ostataka, uključujući kosti, zube i kandže, otiske kože, izmet, neprobavljene ostatke u želucu, ljuske jaja i ostatke gnijezda. No, otisci stopala često su obilniji i mogu znanstvenicima mnogo reći, uključujući vrstu okoliša koju je dinosaur nastanjivao i, kada su prisutni drugi tragovi, vrste životinja koje su dijelile ekosustav.

Nova metoda usavršena je analizom gotovo 2000 otisaka stopala koje obuhvaćaju 150 milijuna godina povijesti dinosaura, pri čemu je umjetna inteligencija prepoznala osam značajki koje su objasnile varijacije u oblicima tih tragova.

Mnogi otisci stopala prethodno su s pouzdanjem identificirani od strane stručnjaka kao specifična vrsta dinosaura. Nakon što je algoritam identificirao karakteristike diferencijacije, stručnjaci su mapirali kako se one podudaraju s različitim vrstama dinosaura za koje se vjeruje da su napravili tragove kako bi vodili identifikaciju budućih tragova.

Problem je u tome što je utvrđivanje tko je napravio fosilizirani otisak inherentno nesigurno, rekao je Hartmann.

Oblik traga ovisi o mnogim čimbenicima osim same životinje, uključujući što je dinosaur radio u to vrijeme, poput hodanja, trčanja, skakanja ili čak plivanja, vlažnosti i vrste podloge (površine tla), kako je otisak stopala zakopan sedimentom i kako je promijenjen erozijom tijekom milijuna godina. Kao rezultat toga, isti dinosaur može ostaviti tragove koji vrlo različito izgledaju, dodao je Hartmann.

Što znači da ako pronađemo otiske stopala, moramo se igrati detektiva i identificirati koji ih je dinosaur napravio. A da bismo to učinili, radimo isto što i princ u Pepeljugi kada je usporedio Pepeljugino stopalo s cipelom: pokušavamo pronaći stopalo dinosaura koje odgovara otisku stopala, rekao je Brusatte.