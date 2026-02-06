Učitelji informatike u petak su uputili otvoreno pismo ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu, predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i predsjedniku RH Zoranu Milanoviću u kojem upozoravaju na na alarmantno stanje u obrazovnom sustavu, posebice vezano uz STEM područje i digitalizaciju.

Od nadležnih traže hitno preuzimanje odgovornosti i konkretne korake za spas informatičkog obrazovanja u Hrvatskoj, "a ne kozmetičke promjene".

Kao ključne probleme ističu potpuni kolaps sustava e-Matica i administrativni kaos na početku školske godine, fijasko s državnim natjecanjima iz informatike, smanjenje satnice informatike i nedostatak adekvatne opreme, ignoriranje važnosti Umjetne inteligencije (AI) u kurikulumu te neodržive uvjete rada i nedostatak podrške MZOM-a i AZOO-a.

U otvorenom pismu koje je potpisao 271 učitelj informatike, navode duboku zabrinutost zbog "kontinuirane nebrige", a za propuste i nepravilnosti odgovornim smatraju vodstvo Ministarstva i državni vrh.

Posljednjih nekoliko godina svjedočimo drastičnom padu kvalitete rada Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNET), ali i sve lošijem odnosu Ministarstva prema STEM području općenito. Kombinacija nesposobnosti, nestručnosti i nedostatka volje nadležnih institucija dovela je do neizdržive situacije, ističu.

Navode da je sustav e-Matice na početku školske godine 2025./2026. bio u potpunom kolapsu puna tri tjedna, zbog čega niti jedna od ključnih administrativnih radnji nije bila moguća te nisu mogle biti evidentirane bilješke, ocjene i izostanci, dok je korisnička podrška CARNET-a bila nedostupna.

Licence degradirane na jeftinije verzije, učenici prepušteni nepouzdanimn AI alatima

Posebno problematičnim smatraju i pitanje softverskih licenci, pri čemu ističu da su licence Office 365 za većinu korisnika degradirane na jeftinije verzije koje dopuštaju rad isključivo u online okruženju, dok plaćene licence kod drugog najvećeg pružatelja usluga (Google for Education) nikad nisu ni kupljene.

Oštro kritiziraju i organizaciju natjecanja iz informatike, navodeći da je sustav Loomen ponovno zakazao, zbog čega je dio natjecanja morao biti održan na papiru, a dvije online kategorije su poništene i ponovljene.

U pismu ukazuju i na zastarjelu informatičku opremu te izostanak jasne odgovornosti za njezino održavanje. Navode da su učiteljima dodijeljena prijenosna računala, uređaji kojima je prošao životni vijek te za koje ne postoji nikakva podrška, dok se od učitelja informatike, kako ističu, prešutno očekuje obavljanje poslova sistemskih inženjera.

Učitelji informatike upozoravaju da Hrvatska još uvijek nema donesen nacionalni Kodeks primjene AI u učionici. Zbog toga su, kako ističu, učenici prepušteni besplatnim, komercijalnim i nepouzdanim AI alatima koji ne nude nikakve garancije zaštite privatnosti.

Tvrde i da je u reformi Cjelodnevne škole Informatika jedini predmet kojem je smanjena satnica, a nastava se i dalje temelji na udžbenicima prema kurikulumu iz 2018. godine koji nikad nisu obnavljani i "sadrže stotine pogrešnih podataka".

Ne, ne tražimo veće plaće. Tražimo bolje uvjete za naše učenike, poručuju zaključno učitelji, ističući da je IT sektor velik i važan produkt hrvatskog gospodarstva koji nastaje upravo u učionicama u osnovnoj i srednjoj školi.