Posljednjih mjeseci Nvidija puni medijski prostor svojim poslovnim rezultatima i novi grafičkim karticama namijenjenima razvoju umjetne inteligencije.

Fokus na umjetnu inteligenciju i razvoj hardvera koji će biti još brži i još bolji, rezultirao je globalnim nedostatkom memorije i sve višim cijenama kako memorije, čipova, tako i ostalih računalnih komponenti.

Iako je Nvidija predvodnik u AI svijetu, čini se kako su se odlučili povući šokantan potez koji neće baš naići na odobravanje velikog dijela njihovih korisnika.

Kako piše The Information, Nvidija u 2026. neće predstaviti ni jednu novu grafičku karticu. Razlog se definitivno skriva u nedostatku čipova i memorije, zbog čega su u Nvidiji bili prisiljeni izabrati - velike AI igrače ili vjerne gamere.

Odabrali su AI, što znači da će gameri ostati "kratkih rukava".

Po prvi put u trideset godina, Nvidia neće na tržište izbaciti novu grafičku karticu namijenjenu gamingu. Čak i tijekom kriptoludila i pandemije, kompanija je ipak održala svoj proizvodni tempo.

No, 2026. će to sve promijeniti.

Prema informacijama do kojih su došli iz The Informationa, Nvidia je odgodila izdavanje nove grafičke kartice na neodređeno vrijeme. Iako je dizajn gotov, u tvrtki navodno nisu mogli opravdati troškove same proizvodnje.

Osim toga, Nvidija navodno planira smanjiti proizvodnju serije RTX 50, što također ide u prilog stavu da je "umjetna inteligencija primarna".

Za gamere to znači još manje snažnih grafičkih kartica na tržištu, rast njihovih ionako visokih cijena, ali i povećana potražnja za karticama srednjeg ranga.

A problem, čini se, neće biti ograničen samo na 2026. godinu. Prema trenutno dostupnim informacijama, pomaknuto je izdavanje i sljedeće generacije - serije RTX 60. I to na kraj 2027. godine.

Gameri će, prema svemu sudeći, morati biti strpljivi i zadovoljiti se s onim što imaju. Barem sljedeće dvije godine.