Europski proizvođači automobila mogli bi se suočiti s ozbiljnim poremećajima u proizvodnji ako Kina i Nizozemska uskoro ne razriješe spor oko trgovine i intelektualnog vlasništva u proizvođaču čipova Nexperiji, upozorila je udruga ACEA u četvrtak.

Početkom tjedna nizozemska vlada objavila je da je 30. rujna preuzela domaćeg proizvođača čipova Nexperiju, uz obrazloženje da želi spriječiti prijenos tehnologije kineskom vlasniku Wingtechu, koji ga je kupio 2018. od nizozemskog Philipsa.

Kina je pak 4. listopada odgovorila mjerama kontrole izvoza koje su domaćoj podružnici Nexperije i njezinim podizvođačima zabranile isporuke pojedinih komponenti komponenti i podsklopova, prema priopćenju nizozemske tvrtke, objavljenom u utorak.

Nixperia surađuje s kineskim vlastima kako bi osigurala izuzeće, poručili su, naglasivši da ne mogu ulaziti u detalje.

Nadamo se da ćemo čim prije uspjeti razriješiti sve probleme u najboljem interesu svih dionika, rekao je glasnogovornik.

Problemi za Europu

Nizozemsko‑kineski spor donosi nove brige europskim proizvođačima automobila i dobavljačima, koji već muku muče s carinama, inozemnom konkurencijom i slabom potražnjom.

Udruga europskih proizvođača automobila (ACEA) duboko je zabrinuta zbog mogućih značajnih poremećaja u europskoj automobilskoj industriji ako se prekid u opskrbi Nexperijinim čipovima ne razriješi odmah, stoji u priopćenju udruge, objavljenom u četvrtak.

Nexperia je prošli tjedan obavijestila proizvođače automobila i njihove dobavljače da više ne može jamčiti isporuke čipova, objavila je ACEA .

Bez tih čipova europski dobavljači automobilske industrije ne mogu graditi dijelove i komponente potrebne za opskrbu proizvođača automobila, što znači i prijetnju obustave proizvodnje, stoji u priopćenju.

Proizvođači automobila proteklih su godina poduzeli određene korake kako bi izgradili raznolikije opskrbne lance, ali rizik se ne može svesti na nulu, izjavio je izvršni direktor ACEA‑e Sigrid de Vries.

Kompanijama trebaju brza i praktična rješenja svih zemalja koje sudjeluju u tom sporu, dodao je De Vries.

Njemačko-kineska veza

Čipovi koje proizvodi Nexperia nisu tehnološki sofisticirani, ali automobilskom sektoru potrebni su u velikim količinama. Najveći proizvodni pogon kompanije nalazi se u Hamburgu, no čipovi se slažu i spajaju u sklopove uglavnom u Kini.

Nexperia je dio opskrbnih mreža Volkswagena i BMW‑a, a Bosch upotrebljava njezine čipove u proizvodnji automobilskih komponenti.

Uprave Volkswagena i BMW‑a objavile su da problemi s Nexperijom još nisu utjecali na njihovu proizvodnju, dodavši da nastoje utvrditi moguće rizike u opskrbi.

Pozorno pratimo razvoj situaciji i komuniciramo s proizvođačem Nexperijom, koji spada među naše dobavljače elektroničkih komponenti, izjavio je glasnogovornik Boscha.

Mercedes‑Benz prati situaciju i razgovara s relevantnim dionicima, objavila je uprava, ne navodeći pojedinosti. Glasnogovornik je odbio reći je li Nexperia njihov dobavljač.

I Stellantis je poručio da pozorno prati situaciju i surađuje s Nexperijom i drugim dobavljačima radi procjene potencijalnih utjecaja i razvoja mjera za ublažavanje posljedica, rekao je glasnogovornik multinacionalnog automobilskog diva.

"Široko tumačenje" sigurnosti

Obustava Nexperijinih isporuka utjecat će i na proizvođače u SAD-u, uz poziv Udruge za inovacije u automobilskom sektoru, čiji su članovi, među ostalima, General Motors, Ford, Volkswagen i Hyundai, da se problem što prije riješi.

Ako se isporuke automobilskih čipova ne nastave, i to uskoro, poremetit će se proizvodnja automobila u SAD‑u i mnogim drugim zemljama, što će posljedično utjecati i na druge gospodarske grane, izjavio je direktor udruge John Bozzela.

Upitan je li Kina Nexperiji uvela kontrolu izvoza, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian rekao je da je slučaj specifičan, uputivši novinare da odgovor potraže kod nadležnih kineskih tijela.

Želim ponoviti da se Kina odlučno protivi preširokom tumačenju pojma nacionalne sigurnosti i diskriminatornim praksama usmjerenim protiv konkretnih zemalja ili kompanija, izjavio je Lin.

Te zemlje trebale bi se držati tržišnih načela i suzdržati se od politiziranja gospodarskih i trgovinskih pitanja. Kina će i dalje odlučno čuvati svoja legitimna prava i interese, istaknuo je glasnogovornik.

I Kineska udruga sektora poluvodiča (CSIA) naglasila je u utorak u objavi na WeChatu da se protivi zloupotrebi koncepta "nacionalne sigurnosti" i nametanju selektivnih i diskriminatornih ograničenja inozemnim ograncima kineskih poduzeća.