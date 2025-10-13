Vlada je "iznimno" odlučila intervenirati, reagirajući na akutne signale ozbiljnih administrativnih manjkavosti i mjera u Nexperiji, naglasilo je ministarstvo gospodarstva u priopćenju objavljenom u nedjelju navečer.

Ti signali prijete kontinuitetu i zaštiti ključnog tehnološkog znanja i sposobnosti na nizozemskom i europskom tlu, stoji u priopćenju ministarstva, uz napomenu da bi njihov gubitak mogao predstavljati rizik za nizozemsku i za europsku gospodarsku sigurnost.

Kako bi preuzelo kontrolu nad kompanijom, ministarstvo se 30. rujna pozvao na zakon koji jamči dostupnost robe u izvanrednim situacijama.

Nexperia nastavlja s proizvodnjom, a vlada preuzimanjem kontrole može poništiti odnosno blokirati odluke koje smatra štetnima.

Wingtech je pak poručio da namjerava štititi svoja prava i da će tražiti podršku vlade.

Kompanija aktivno razgovara s međunarodnim odvjetničkim uredima o pravnim lijekovima i strategijama i poduzet će sve potrebne radnje kako bi zaštitila legitimna prava i interese kompanije i dioničara, objavio je Wingtech u priopćenju.

Uprava je u kontaktu i s kineskim vlastima kako bi osigurala potrebnu pomoć.

U burzovnom podnesku Wingtech je izvijestio o privremeno ograničenoj kontroli nad poslovanjem Nexperije zbog nizozemske odluke i sudskih presuda.

Odlukom amsterdamskog suda od 6. listopada suspendiran je predsjednik uprave Nexperije Zhang Xuezheng, a na njegovo mjesto bit će imenovana nezavisna osoba s „odlučujućim glasom” bez veza s Kinom, napominje Wingtech.

Nexperia se pridržava svih postojećih zakona i pravilnika, izvoznih kontrola i sankcija, izjavio je glasnogovornik kompanije, odbivši dati dodatne komentare.

Potencijalna prijetnja nacionalnoj sigurnosti

Nizozemska kompanija spada među vodeće svjetske proizvođače jednostavnih računalnih čipova, poput dioda i tranzistora, ali razvija i naprednije tehnologije koje bi trebale poboljšati učinkovitost baterija.

Godine 2018. Wingtech je Nexperiju kupio od nizozemskog Philipsa za oko 3,63 milijarde dolara.

U prosincu 2024. Wingtech je uvršten na američki popis kompanija koje predstavljaju potencijalnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Uprava Nexperije naglasila je tada da će poštivati sankcije, uz napomenu da neće u značajnijoj mjeri utjecati na njezino poslovanje budući da nije povezano s Wingtechom.

SAD je pak u rujnu proširio popis kriterija za uvrštenje na popis sankcija, koji sada automatski uključuje i podružnice u 50‑postotnom ili većem vlasništvu sankcioniranih kompanija.

Povezanost tog poteza s postupanjem nizozemske vlade nije odmah potvrđena, napominje Reuters, a dvije zemlje inače blisko surađuju u pitanjima izvoznih kontrola u sektoru čipova.

Potez nizozemske vlade dodatno će zaoštriti napetosti u odnosima s Pekingom koji su već narušeni ograničenjem isporuka ASML-ovih strojeva za proizvodnju čipova kineskim kupcima.