Kako operativni sustav Windows napreduje, starije verzije gube podršku, a Microsoft sada upozorava čak i korisnike koji još uvijek koriste stariji Windows 11, odnosno verziju 23H2. Dok podrška za Windows 10 prestaje već sutra, W11 23H2 ima nešto više vremena, ali ne puno više.

Prema Microsoftovim informacijama o ažuriranjima i podršci, Home i Pro izdanja Windows 11, verzija 23H2 nastavit će primati mjesečna sigurnosna ažuriranja do 11. studenog 2025. godine, dakle nešto manje od dodatnih mjesec dana nakon gašenja Windowsa 10. Nakon tog datuma, više neće biti sigurnosnih ažuriranja, što ostavlja sustave ranjivima na iskorištavanje sigurnosnih rupa u tim operativnim sustavima, koje će se s vremenom samo pogoršavati.

Navedeno upozorenje označava već četvrti put da Microsoft obavještava korisnike o približavanju kraja podrške za 23H2, a posljednje kumulativno ažuriranje zakazano je za studeni. Korisnici koji još nisu nadogradili, trebaju prijeći na verziju 24H2 u sljedećih mjesec dana. Mnogi sustavi već su automatski primili ovu nadogradnju, ali oni koji su odgađali morat će djelovati ručno.

Iako su početna izdanja 24H2 bila problematična, stabilnost se poboljšala, a odnedavno je dostupna i nova verzija 25H2. Korisnici se moraju najprije nadograditi na 24H2 prije nego što dobiju 25H2, iako su razlike minimalne i uglavnom je riječ o malim doradama i dodacima značajki, piše Tech Radar.