Danas živimo u svijetu u kojem je sve teže razlikovati istinu od laži i stvarne događaje od onih stvorenih putem umjetne inteligencije. Dovoljno je pogledati sadržaj na Instagramu i TikToku u posljednje vrijeme i vjerojatno ćete pronaći nevjerojatne videozapise koji se čine stvarnima, da bi tek naknadno saznali kako je riječ o videu koji je stvorila AI.

Dok takav lažni sadržaj može biti prilično zabavan, neki ovu tehnologiju iskorištavaju za stvaranje opasnih deepfakea fotografija i videa koje mogu rezultati strašnim posljedicama. To se pogotovo odnosi na stvaranje deepfake pornografije u kojima se lica pornografskih glumica u videoisječcima ili na fotografijama mijenjaju s licima stvarnih osoba (npr. kolegicama iz škole, fakulteta i slično). Takvi se lažni videozapisi brzo šire komunikacijskim platformama, a dok se otkrije kako je riječ o lažnom videu, šteta je već napravljena. I to velika.

Trend na TikToku

Problema s deepfakeom u posljednje vrijeme ima i američka policija i to zbog trenda koji se proširio među mladima na TikToku i brzo je postao viralan.

Mladi putem AI-a (ponajviše koriste Snapchatov AI alat) stvaraju fotografije beskućnika u njihovim kućama i takve lažne slike (koje izgledaju iznimno uvjerljivo) šalju roditeljima. Napišu im kako su beskućnike pustili u kuću kako bi se odmorili, naspavali, dali im vode i slično, a ponekad napišu kako im je ta osoba rekla da je išla u istu školu i fakultet s roditeljima.

Možemo samo zamisliti kako se roditelji osjećaju kada vide takve fotografije i poruke svoje djece. Naravno, oni odmah nazovu djecu i uz galamu i vjerojatno pokoju psovku objasne im koliko je opasno to što rade. Djeca snimaju te njihove reakcije te ih, zajedno s fotografijom, dijele na TikToku, a sve naravno, kako bi dobili što više lajkova i kako bi njihove objave postale viralne.

Neki odmah zovu policiju

Dok se većina roditelja zadrži na galami, sve dok im djeca ne objasne kako je riječ o šali, neki ne žele čekati već odmah zovu policiju.

Oni ovakve pozive shvaćaju iznimno ozbiljnim, pogotovo jer je riječ o potencijalno iznimno opasnoj situaciji u koju su uključena i djeca.

Zbog sve većeg broja takvih prankova koji na kraju završe paničnim pozivima policiji, policijska postaja iz Salema uputila je upozorenje na opasnost od takvih šala jer, osim što dehumaniziraju beskućnike i izazivaju paniku, troše policijske resurse. Također, policija ne može znati jesu li takvi pozivi samo prankovi ili se radi o stvarnoj situaciji pljačke ili je nepoznata osoba otela maloljetnike, što na kraju može dovesti do potencijalne opasne situacije jer npr. mogu poslati specijalce u kuću u kojoj se nalazi navodni beskućnik.

Zato je poruka mladima da zbog svog trenutka slave na TikToku ne stvaraju stres roditeljima te da ne troše policijske resurse jer takve šale na kraju mogu rezultirati tragedijom.

