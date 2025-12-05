Nakon što se o ovome šuškalo proteklih tjedana, stigla je i službena objava. Popularni streaming servis Netflix objavio je preuzimanje Warner Bros. Discovery, Inc. uključujući njegove filmske i televizijske studije, HBO Max i HBO.

Kako su istaknuli u objavi, vrijednost transakcije gotovinom i dionicama procijenjena je na 27,75 dolara po dionici WBD-a, s ukupnom vrijednošću poduzeća od približno 82,7 milijardi dolara (vrijednost kapitala od 72,0 milijarde dolara). Očekuje se da će transakcija biti zaključena nakon prethodno najavljenog odvajanja WBD-ove divizije Global Networks, Discovery Global, u novu tvrtku, što bi sada trebalo biti dovršeno u trećem tromjesečju 2026.

Dodaju kako ova akvizicija spaja dva pionirska poslovna subjekta u industriji zabave, kombinirajući Netflixovu inovaciju, globalni doseg i najbolju uslugu streaminga u klasi s Warner Bros.-ovom stoljetnom ostavštinom svjetske klase u pripovijedanju.

Tako će omiljene franšize, serije i filmovi poput Teorije velikog praska, Obitelji Soprano, Igre prijestolja, Čarobnjaka iz Oza i DC Univerzuma postati dio Netflixovog portfelja.

Kombiniranjem nevjerojatne biblioteke serija i filmova Warner Brosa - od bezvremenskih klasika poput Casablance i Građanina Kanea do modernih favorita poput Harryja Pottera i prijatelja - s našim naslovima koji definiraju kulturu poput S stranger Things, KPop Demon Hunters i Squid Game, moći ćemo to učiniti još bolje. Zajedno možemo publici pružiti više onoga što vole i pomoći u definiranju sljedećeg stoljeća pripovijedanja, rekao je Ted Sarandos, suizvršni direktor Netflixa.

Ova akvizicija poboljšat će našu ponudu i ubrzati naše poslovanje u desetljećima koja dolaze, dodao je Greg Peters, suizvršni direktor Netflixa. Warner Bros. pomaže u definiranju zabave više od stoljeća i nastavlja to činiti s fenomenalnim kreativnim rukovoditeljima i produkcijskim sposobnostima. S našim globalnim dosegom i provjerenim poslovnim modelom možemo predstaviti široj publici svjetove koje stvaraju - dajući našim članovima više mogućnosti, privlačeći više obožavatelja našoj najboljoj streaming usluzi u klasi, jačajući cijelu industriju zabave i stvarajući veću vrijednost za dioničare.

Današnja objava spaja dvije najveće svjetske tvrtke za pripovijedanje kako bi još većem broju ljudi pružila zabavu koju najviše vole gledati, rekao je David Zaslav, predsjednik i izvršni direktor Warner Bros. Discoveryja. Više od stoljeća Warner Bros. oduševljava publiku, privlačio je pozornost svijeta i oblikovao našu kulturu. Udruživanjem s Netflixom osigurat ćemo da će ljudi diljem svijeta nastaviti uživati ​​u najzvučnijim svjetskim pričama generacijama koje dolaze.

Podsjetimo, u lipnju 2025., WBD je najavio planove za odvajanje svojih odjela Streaming & Studios i Global Networks u dvije odvojene tvrtke. Očekuje se da će ovo odvajanje biti dovršeno u trećem tromjesečju 2026., prije zaključenja posla s Netflixom. Nova tvrtka koja drži odjel Global Networks, Discovery Global, uključivat će vodeće zabavne, sportske i informativne televizijske brendove diljem svijeta, uključujući CNN, TNT Sports u SAD-u i Discovery, besplatne kanale diljem Europe i digitalne proizvode poput Discovery+ i Bleacher Reporta.

Očekuje se da će transakcija biti zaključena za 12 do 18 mjeseci.