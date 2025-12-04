Rastući regulatorni pritisak usmjerava se na Metine platforme u Europskoj uniji, dok se EU dužnosnici pripremaju za novu antimonopolsku istragu o uporabi umjetne inteligencije u WhatsAppu, piše Financial Times.

Dva dužnosnika na koje se poziva Financial Times izjavila su da Europska komisija planira ispitati način na koji je Meta uvela svog asistenta Meta AI, koji je od ožujka 2025. godine dostupan korisnicima WhatsAppa na europskim tržištima.

Meta je za Reuters priopćila da nije zaprimila službene informacije te je uputila na raniju izjavu WhatsAppa povodom talijanske istrage, u kojoj su slični navodi odbačeni kao “neutemeljeni”. Talijansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenulo je istragu u srpnju, a u studenome ju je proširilo kako bi utvrdilo je li Meta ograničila konkurentske AI chatbotove onemogućujući njihov pristup svojoj chat platformi.

Financial Times navodi da Komisija namjerava objaviti istragu u sljedećih nekoliko dana, iako se taj rok može promijeniti. Istraga će se voditi prema pravilima tržišnog natjecanja Europske unije, a ne prema Aktu o digitalnim tržištima. Europska komisija odbila je dati komentar o navedenom, i za Reuters, i za Financial Times.