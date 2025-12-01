Iako su mnogi i dalje skeptični prema ideji da su računala bolji vozači od ljudi te da bi jednom u potpunosti mogli zamijeniti ljude za volanima, Waymo već godinama dokazuje kako takva napredna tehnologija zaista postoji. Njihovi robotaksiji iza sebe imaju milijune sigurno odvoženih kilometara te iz Googlea (čiji je Waymo dio) tvrde kako njihova statistika zaista pokazuje da je Waymo Driver, kako zovu svoju autonomnu tehnologiju, zaista najsigurniji vozač na svijetu.

Iako odlična, ta tehnologija ipak nije nepogrešiva i svemoguća, što smo mogli vidjeti u nekoliko slučajeva, a postoji i još neki problemi koje ljudi imaju s njihovim autonomnim taksijima, a da nisu povezani direktno sa samom vožnjom i sigurnosti na cestama.

Zatražili prekid noćnih operacija

O jednoj takvoj situaciji s parkirališta Waymovih automobila koji su svake noći bukom terorizirali stanovnike Los Angelesa već smo pisali, a sada sličnih problema imaju i stanovnici kalifornijskog grada Santa Monica. Vijeće tog grada od Wayma je zatražilo prekid noćnih operacija na dvama postrojenjima za punjenje njihovih električnih automobila nakon višemjesečnih primjedbi okolnih stanovnika.

Waymo je svoja postrojenja pokrenuo prošle godine, a od tada stanovnici negoduju zbog konstantne buke i drugih smetnji koje izazivaju njihovi robotaksiji. Kako je zakonom propisano, robotaksiji moraju imati zvučni signal kada se kreću prema natrag, a često koriste i trube kao upozorenje. To inače nije problem ako naiđete na jedan takav automobil, no ako se na istom mjestu, poput parkirališta ili punionica, nalazi puno takvih vozila, buka je konstantna i nesnosna. Također, stanovnici se žale i na snažna svjetla reflektora i stalno zujanje opreme za punjenje električnih vozila.

A pogotovo je problem što su vozila na spomenutim dvjema stanicama aktivna 24 sata dnevno. Tijekom sat vremena oko postrojenja za punjenje prođe i do 200 vozila, što dodatno povećava promet i gužve koje su ionako česte kada ljudi dovoze i odvoze djecu u obližnje škole.

Mnogi ne mogu spavati

Zbog spomenute buke ljudi imaju problema sa spavanjem te im cijela situacija izaziva stres, a zbog konstantne buke ljudi su počeli umišljati da čuju trube i druge zvukove. Neki su se čak odlučili na konkretnu akciju te su počeli stavljati narančaste prometne čunjeve na ulicama koje vode do parkirališta, koji zbunjuju robotaksije, a ponekad ih čak blokiraju na ulazu i izlazu iz parkirališta.

Iz Wayma su uveli neke promjene kako bi ublažili situaciju i smanjili ljutnju građana, pa su tako najavili da će ograničiti noćne aktivnosti. Također, uložili su i u tišu industrijsku opremu te su zasadili redove brzorastućih stabala oko parkirališta i postrojenja kako bi utišali zvuk i blokirali svjetla reflektora. Razmišljaju i o stišavanju zvuka upozorenja pri vožnji unatrag, iako su rezultati inspekcije pokazali kako je njihova jačina u razini zakonskih ograničenja.

Izvor: Futurism