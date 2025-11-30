Kako se istaknuti među tolikim velikim brojem youtubera i influencera? Milijuni su pokušali privući korisnike svojim videozapisima i raznolikim sadržajem, no samo je mali broj ljudi u tome zaista i uspio. Među njima, svakako je najpoznatiji Jimmy Donaldson, a ako mislite da za njega niste čuli, dovoljno je reći da je on - MrBeast.

Ovog youtubera prati više od 450 milijuna korisnika na tom videoservisu, a broj pregleda njegovih najpopularnijih videozapisa mjeri se u stotinama milijuna. Njegova ukupna procijenjena imovina, prema nekim podacima, navodno bi mogla iznositi oko milijardu dolara, a samo u prošlih 12 mjeseci okrenuo je oko 85 milijuna dolara ili više.

Mnogi bi youtuberi htjeli biti kao MrBeast te ga pokušavaju imitirati, no u tome ne uspijevaju. A u čemu je njegova tajna, objasnio je nedavno i to, kako prenose na Business Insideru, u jednom sudskom iskazu.

Nenadmašna produkcija

Za stotine milijuna pregleda videa, ali i milijune dolara važne su - tri stvari. Za one koji misle da bi mogli primijeniti njegovu strategiju, ima jedna loša vijest.

Naime, jedna od te tri tajne uključuje - visokobudžetne produkcijske spektakle. Mr. Beastova videa u kojima korisnici uživaju nisu plod mašte i truda samog Donaldsona i malog broja njegovih suradnika, već za njega radi čak oko 450 ljudi, uključujući i 350 u njegovom centru u Greenvilleu. Osim što sve njih treba platiti, dovoljno je pogledati njegove videzapise i svima će biti jasno koliko je novaca uloženo u njih.

Kako bi sadržaj bio još bolji, nedavno je zaposlio i i bivšu producenticu NBC Universala Corie Henson koja će voditi njegov studio i dodatno proširi sadržaj. Među inim, njegov tim uskoro će objaviti novu sezonu “Beast Gamesa” na Amazon Prime Videu, a nedavno su objavili i posebnu animiranu seriju na YouTubeu.

Nitko drugi ne radi takve stvari

No uspjeh, naravno, ne leži samo u skupoj produkciji, već je ključ u druge dvije stvari. Prva je, a na tome je i stekao popularnost, kao i novac koji sada može dalje ulagati u svoj sadržaj jest - originalnost. A o kakvoj je originalnosti riječ, dobro znaju svi njegovi obožavatelji - npr. kupio je vlak i uništio ga u velikoj jami, bio je živ zakopan, utrkivao se s gepardom itd. Obično imamo prilično originalne ideje, objasnio je tijekom sudskog iskaza i podsjetio na video u kojem je proveo tjedan dana ispod zemlje: Nitko drugi ne radi takve stvari.

Dok mnogi youtuberi pokušavaju imitirati jedni druge, Donaldson kaže kako njegovi fanovi i obožavatelji uvijek imaju osjećaj kako dobivaju nešto jedinstveno. Čini mi se kako u današnje vrijeme toliko kreatora sadržaja pokušava biti poput njega. Ali on će uvijek biti MrBeast. Ima pristup stvarima koje drugi nemaju, objasnio je jedan njegov bivši zaposlenik novinarima BI-a.

Pored skupe produkcije i originalnosti, treća stvar koja je krucijalna za njegov uspjeh je - opsjednutost kvalitetom. Objasnio je kako je opsjednut kvalitetom videa tako da uvijek daje maksimum kako bi izvukao najbolje od sadržaja na kojem radi. A ako nije zadovoljan rezultatom, odnosno smatra da taj sadržaj nije u rangu njegovih visokih standarda, on će ga odbaciti - pa makar video bio u potpunosti dovršen i čak ako su na njega potrošili puno vremena.

Izvor: Business Insider